Мисливці Тернопільщини і далі полюють з порушеннями

Протягом 4-8 листопада працівниками Державної екологічної інспекції у Тернопільській області проведено рейдові перевірки в частині охорони, відтворення та раціонального використання тваринного світу та біоресурсів.

Відповідними заходами охоплено територію шести районів області: Зборівського, Тернопільського, Збаразького, Лановецького, Козівського та Підволочиського.

У ході проведення рейдів було виявлено та притягнуто до адміністративної відповідальності 7 порушників правил мисливства та рибальства, на яких складено протоколи за ч. 1 та ч.3 ст. 85 КУпАП.

Крім того, під час обстеження мисливських угідь було виявлено факт спалювання залишків сухої рослинності, за яким на порушника складено протокол за ст.77-1 КУпАП та винесено постанову на 3100 грн.

Нагадуємо мисливцям, що відповідно до наказів користувачів мисливських угідь з відкриттям полювання на зайця-русака полювання на пернату дичину по середах ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!