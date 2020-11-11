У Тернополі почали ловити порушників паркування за допомогою веб-камер

10 листопада диспетчером Ситуаційного центру за допомогою міської системи відеоспостереження виявлено паркування транспортного засобу на території зелених насаджень в дворі будинку по бульвару Данила Галицького. Дану інформацію негайно передано інспекторам відділу контролю за правопорушеннями управління муніципальної інспекції. Виїздом на місце інспектори зафіксували дане правопорушення та оформили на правопорушника адміністративний протокол за ст.152 КУпАП ( порушення п.1 розділу 4 Правил благоустрою Тернопільської міської територіальної громади). Всі матеріали буде передано на розгляд адміністративної комісії по місцю реєстрації правопорушника для розгляду та накладення адміністративного стягнення у виді накладення штрафу.

Нагадуємо, що вказане порушення законодавством передбачено накладення штрафу у сумі від 340грн. до 1360 грн.

Усі факти виявлених порушень диспетчером Ситуаційного центру передаються в уповноважені органи для негайного реагування на них.

Також просимо повідомляти про виявлені порушення на гарячу лінію міської ради 15-80 або в муніципальну інспекцію за тел. +38 073 015 1481 (Viber), 067 447 3186