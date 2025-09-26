Метро Києва – головна транспортна артерія міста, якою щодня користуються сотні тисяч пасажирів. Для мешканців столиці та гостей важливо знати не лише графік роботи поїздів, а й особливості руху у різні дні, щоб встигнути дістатися потрібної станції без затримок.

До якої години працює метро Київ

Стандартний режим роботи метро в Києві – з 05:30 ранку і до близько 00:00 ночі. Проте час закриття залежить від конкретної лінії та напрямку. Останні поїзди вирушають зі станцій у проміжку між 23:50 та 00:20. Точний час відправлення можна перевірити на інформаційних табло на станції. Більш точна інформація до якої години працює метро Київ за посиланням https://zvezda4.com.ua/do-yakoyi-godyny-praczyuye-metro-kyyiv/.

Багато хто стикається з проблемою, коли приїжджає на пересадочну станцію занадто пізно – тоді можна не встигнути на останній поїзд іншої лінії. Тому варто планувати пересадку заздалегідь.

Особливості руху у будні та вихідні

Графік роботи метро залежить від дня тижня. У будні пасажиропотік значно більший, тому інтервали між поїздами коротші. У вихідні метро працює так само до опівночі, але є певні нюанси:

У будні останні поїзди відправляються дещо пізніше, щоб люди могли повернутися після роботи чи навчання. У вихідні інтервали руху збільшуються, особливо вранці та ввечері. У святкові дні, наприклад на Новий рік, метро може працювати довше – іноді до 02:00 ночі. У разі технічних робіт на лінії окремі ділянки можуть закриватися раніше.

Саме тому варто завжди уточнювати актуальний розклад, щоб уникнути неприємних ситуацій, коли поїзд вже не ходить.

Час пік та проблеми пасажирів

Не менш важливо знати не лише до котрої години працює метро, а й коли воно найбільш завантажене. У години пік метро Києва щільно заповнене, і пасажирам часто доводиться чекати наступного поїзда:

Ранковий час пік: з 07:30 до 09:30.

Вечірній час пік: з 17:30 до 19:30.

У п’ятницю ввечері пасажиропотік збільшується ще більше.

Через це виникають проблеми: черги на ескалаторах, затримки при пересадках, складність зайти до вагону. Тому пасажирам, які не поспішають, радять уникати цих проміжків.

Як дізнатися актуальний розклад

Щоб впевнено користуватися метрополітеном, потрібно завжди мати під рукою джерело актуальної інформації:

Офіційний сайт Київського метрополітену. Мобільні додатки з інтегрованими картами метро. Інформаційні табло на станціях. Оголошення через гучномовці у вагонах.

Завдяки цьому пасажири можуть перевіряти, коли вирушає останній поїзд, та планувати маршрут заздалегідь.

Висновок

Метро Києва працює приблизно до опівночі, проте точний час залежить від конкретної лінії та станції. У будні дні останні поїзди вирушають трохи пізніше, а у вихідні та святкові – графік може змінюватися. Пасажирам варто враховувати години пік та заздалегідь перевіряти актуальний розклад, щоб уникнути запізнень і неприємностей.



