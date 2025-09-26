Тернопіль: розшукується жінка, яка побила дитину на вулиці Тарнавського (відео)
Співробітники Тернопільського районного управління поліції оголосили розшук жінки, яка може бути причетною до нанесення тілесних ушкоджень малолітній дитині. Інцидент стався 25 вересня на вулиці Генерала Мирона Тарнавського, поблизу пекарні-кав’ярні.
Важлива інформація
Правоохоронці звертаються до громадян за допомогою у встановленні особи жінки. Якщо ви маєте будь-яку інформацію, яка може бути корисною для розслідування, будь ласка, повідомте за номером телефону 096-049-89-23 або на спецлінію 102.