Понад 35,5 млн грн – внесок бізнесу Тернопільщини у збереження довкілля

Підприємства області, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скиди у водні об’єкти та розміщують відходи, перерахували до Зведеного бюджету України упродовж січня-серпня цього року 35 млн 577,8 тис. грн екологічного податку.

Це на 7,8 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Очікувані показники надходжень перевищено більш як удвічі, до бюджету додатково надійшло майже 13 млн гривень.

Нагадаємо, що екологічний податок є загальнодержавним обов’язковим платежем. Цей платіж – своєрідна форма відповідальності бізнесу за користування природними ресурсами. Завдяки стабільному надходженню екоподатку держава має змогу інвестувати в чисте повітря, безпечну воду та здорове середовище для майбутніх поколінь.