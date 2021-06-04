Не можна вигулювати собак: сьогодні два парки Тернополя кропитимуть проти кліщів

Сьогодні, 4 червня, парки Тернополя оброблятимуть проти кліщів.

Як повідомили на сайті міської ради, впродовж дня комунальне підприємство “Профілактична дезінфекція” повторно проводитиме акарицидні заходи на території парку “Здоров’я” та Старого парку.

Обробку проводитимуть за умови сприятливих погодних умов.

Тернополян просять не відвідувати ці парки та не вигулювати на їх територіях домашніх тварин.

Зазначимо, що за інформацією Центру громадського здоров’я України, кліщі найбільш активні у квітні-червні та серпні-жовтні. Найчастіше вони сидять у траві, на висоті 20–60 см, і лише зрідка потрапляють на невисокі кущові рослини.

Рекомендації, які допоможуть уберегтися від кліщів, можна переглянути на сайті ЦГЗ.