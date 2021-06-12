Іграшка поза часом: серії Барбі для справжніх колекціонерів

Лялька Барбі дуже популярна у дівчаток і є практично в кожній лялькової сім’ї. Інша справа колекційні серії, які випускаються обмеженим тиражем і доступні небагатьом. Саме за ними полюють віддані шанувальники іграшки, намагаючись дістати унікальний екземпляр в свою колекцію. Про найрідкісніших і бажаних ляльках читайте в нашій статті.

Ляльки світу

Вперше колекційні Барбі побачили світ у 1979 році. Серія називалася «Ляльки світу» (Dolls of the World) і була адресована НЕ дітям, а поціновувачам. Особи Барбі з цієї лінійки відображали етнічні риси різних народів, наряди були витримані в стилістиці національних костюмів і доповнювалися характерними аксесуарами. Наприклад, Барбі-голландка була взута в дерев’яні черевички, а на ніжці парижанки красувалася кокетлива підв’язка. Шанувальники ляльки з захопленням прийняли цю серію, і компанія Mattel, виробник Барбі, вирішила продовжити випуск лімітованих іграшок.

Прима-балерина

Серія «Прима-балерина» складається всього з двох фарфорових ляльок — «Повітряної Барбі» і «Класичної грації» (2001-2002 рр.). На створення обох розробників спонукали полотна Едгара Дега, який багато писав балерин. Репродукція його картини «На сцені» красується на коробці з першою лялькою, хоча зовні «Повітряна Барбі» ближче до «Зірки». Коробку «Класичної грації» прикрашає полотно «Дві танцівниці», але сама іграшка майже в точності повторює одну з «Танцівниць в рожевому». Однак, якими б картинами не надихалися творці балетної серії, обидві Барбі вийшли неймовірно легкими і ніжними.

Балетна класика

Тема балету відображена і в колекційній серії «Балетна класика», що виходила протягом 6 років (1998-2004 рр.) І втілила героїнь класичних постановок. Серед них Царівна-Лебідь з «Лебединого озера», Клара з «Лускунчика», королева фей Титанія з «Сну в літню ніч», Джульєтта з «Ромео і Джульєтти» та інші — всього 10 персонажів, причому кожна хороша і унікальна по-своєму .

Портретна колекція

Своєрідною сенсацією лялькового світу стала «Портретна колекція» Барбі, яка виходила в 2002-2003 роках. У ній представлені 3 моделі: мадемуазель Ізабелла, леді Камілла і герцогиня Емма. Кожна — втілення не якоїсь конкретної картини, а цілої історичної епохи, яка відчувається в наряді, зачісці, виразі обличчя ляльки. У Барбі з «Портретної колекції» впізнаються риси красунь минулого, зображених на портретах, виконані великими майстрами. Тому і самі ляльки укладені в упаковку, що нагадує золочені рами старовинних полотен.

Музейна колекція

«Музейна колекція» Барбі — своєрідне продовження «Портретної». Однак тут представлений не узагальнений жіночий образ епохи, а конкретна жінка зі всесвітньо відомої картини, але творчо переосмисленої. За основу взято «Джоконда» да Вінчі, «Адель Блох-Бауер I» Клімта і «Зоряна ніч» Ван Гога. Незважаючи на приналежність до однієї колекції, ляльки зовсім не схожі один на одного. Барбі-Джоконда — розкішна італійка епохи Ренесансу. Барбі-Адель — чарівна мешканка Відня початку ХХ століття. Обидві не дуже схожі з прототипами, але все одно прекрасні. Що стосується «Зоряної ночі», то це чиста фантазія розробників, натхненна полотном Ван Гога. Сюди можна додати Барбі — «Водяну лілію», створену за однойменною картині Клода Моне. Хоча ця лялька з’явилася на 14 років раніше «Музейній колекції», вона повністю відповідає їй за духом.

Надихаючі жінки

«Надихаючі жінки» (Inspiring Women) — ще одна колекційна серія Барбі, присвячена знаменитим жінкам, на цей раз зразкам для наслідування. Тут і неординарна художниця з Мексики Фріда Кало, і що перетнули Атлантику льотчиця Амелія Ерхарт, і Роза Паркс, яка боролася за права афроамериканців, і Місті Коупленд — перша темношкіра прима Американського балету.

До рідкісних портретним колекційним Барбі також відносяться ляльки, що втілюють Одрі Хепберн в її прославлених ролях з фільмів «Римські канікули», «Сніданок у Тіффані», «Сабріна», а також Барбі у вигляді Елвіса Преслі, Мерилін Монро та інших знаменитостей.

За 60 років існування Барбара Міллісент Робертс (таке, за легендою, повне ім’я Барбі) змінила масу образів і осіб. Але саме колекційні серії перетворили ляльку майже в художній шедевр.

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