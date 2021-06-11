На Тернопільщині знайшли та знешкодили 55 артснарядів (фото)
55 артснарядів виявили у лісі неподалік села Тростянець Тернопільського району.
Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.
Боєприпаси, калібром 76 мм, знешкодили піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
У службі порятунку нагадують, що розмінуванням, знешкодженням або знищенням вибухонебезпечних предметів займаються тільки підготовлені сапери. Правильно і безпечно знешкодити їх здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити це самі, адже це може призвести до трагічних наслідків.
Якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпас, або є підозрілим – не торкайтеся його. Про знахідку негайно повідомляйте рятувальників, зателефонувавши за номером телефону “101”.
Фото: Головне управління ДСНС України у Тернопільській області