17:30 | 11.06.2021
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Тернопільщина 

На Тернопільщині знайшли та знешкодили 55 артснарядів (фото)

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55 артснарядів виявили у лісі неподалік села Тростянець Тернопільського району.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Боєприпаси, калібром 76 мм, знешкодили піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

У службі порятунку нагадують, що розмінуванням, знешкодженням або знищенням вибухонебезпечних предметів займаються тільки підготовлені сапери. Правильно і безпечно знешкодити їх здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити це самі, адже це може призвести до трагічних наслідків.

Якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпас, або є підозрілим – не торкайтеся його. Про знахідку негайно повідомляйте рятувальників, зателефонувавши за номером телефону “101”.

Фото: Головне управління ДСНС України у Тернопільській області

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