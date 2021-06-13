На Тернопільщині два малолітніх хлопчики після їзди на квадроциклі опинились в лікарні, один з них в реанімації

Нещодавно «Погляд» писав про збільшення на Тернопільщині ДТП за участю неповнолітніх, які кермують двоколісними транспортними засобами. Виявляється це ще не все найгірше на що здатна наша молодь. Якщо у вищезгаданих подіях брали участь підлітки на скутерах, то тепер за справу взялись дітлахи, які осідлали квадроцикла.

11 червня в одному з сіл Чортківського району сталась небезпечна подія. Близько 16.30 годин внаслідок необережного поводження з квадроциклом в Чортківській лікарні опинились двоє хлопчаків, 2011 та 2012 року народження. Медики встановили, що у дітей закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку. До речі, старший хлопець опинився в реанімаційному відділенні, а сам він житель м. Тернополя.

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