На Тернопільщині через блок сигарет студент міг сісти на три роки

Чи вартує вкрадений блок сигарет трьох років позбавлення волі? За умови, що їх вартість відшкодовано, а свою вину неповнолітній визнав та розкаявся у вчиненому. Думаю більшість ствердно скажуть, що ні.

Це історія неповнолітнього студента з Тернопільщини, який ще до недавнього часу за таких обставин мав усі перспективи бути засудженим, якщо не до позбавлення волі, то усіх інших наслідків судимості йому б не уникнути. Проте завдяки програмі «Проект відновного правосуддя для неповнолітніх, що вперше вчинили кримінальне правопорушення» він отримав шанс повернутися до нормального життя та ресоціалізуватися. Звісно, що не просто так особу звільняють від кримінальної відповідальності, адже злочин є злочин.

Існують три основні умови: відсутність претензій зі сторони потерпілих, відшкодування усіх завданих збитків та проходження корекційної програми для повного усвідомлення неправомірності своїх дій.

Герой нашої історії проживає у гуртожитку навчального закладу, де серед однолітків ще не сформувалась правова свідомість, а тому певні дії, які передбачають відповідальність сприймаються як норма, а часто навіть заохочуються.

Одного дня, будучи в компанії інших студентів, хлопчина вирішив показати що може йти на ризик, звісно, не усвідомлюючи чим це може загрожувати. Перебуваючи в магазині він вкрав блок сигарет, думаючи що все минеться і його не викриють. В цьому його переконували і в компанії, де були присутні хлопці, які вже скоювали подібні вчинки.

Як виявилось пізніше, сильних моральних авторитетів у цього хлопця в житті немає, адже батьки спільно не проживають, а батько, з яким залишився неповнолітній, не надто піклується про виховання сина. Тому, цілком природно, що модель поведінки неповнолітнього переймається від впливовіших однолітків. Але чи правильна вона?

Звісно, факт крадіжки майже одразу виявили, а винуватця знайшли. А далі все за звичною процедурою: розслідування, суд, призначення покарання… Але цю послідовність дещо змінює «Проект відновного правосуддя для неповнолітніх, що вперше вчинили кримінальне правопорушення». Потерпілий і обвинувачений обоє погодились взяти участь у Програмі. Захищати неповнолітнього доручено адвокату системи БПД Мирославі Вальчук, тоді як медіатором між сторонами виступила ще одна адвокатка системи Вікторія Свиріпа-Депутат.

В ході процедури медіації підприємець, якому нанесено шкоди, та неповнолітній правопорушник примирились. Останній, звісно, відшкодував усю вартість вкрадених сигарет, вибачився, визнав свою провину та зобов’язався пройти корекційну програму. Після завершення згаданої програми справу передали на розгляд суду, який, врахувавши всі обставини, закрив провадження у зв’язку зі зміною обстановки та звільнив дитину від кримінальної відповідальності.

Яка ж мораль цієї життєвої історії? Звісно, перш за все, що крадіжка це злочин. Але також і те, що кожен має право на другий шанс, особливо якщо це дитина, яка визнає своє неправоту.