Манікюр та педикюр вдома. Поради від Центру подології Stoppa

☝️Дівчата, карантин вніс свої корективи у наші плани та життя загалом.

Якщо вашому манікюру чи педикюру уже три тижні, то час його оновити. Найважче буде тим, у кого гель-лак, його потрібно обережно зняти. Про шкоду переношування гель-лаку ми

неодноразово писали у дописах.

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👇Що потрібно для зняття:

– пилка, краще не металева;

– фольга;

– ватні диски;

– рідина з вмістом ацетону;

– олійка для кутикули.

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Робіть все максимально акуратно, щоб не пошкодити нігтьову пластину!

Отже:

1️⃣Зніміть верхній шар гель-лаку пилочкою. Обережно, не зачепіть кутикулу і ніготь!

2️⃣Ватний диск розріжте на 4 частини та змочіть у рідині для зняття лаку.

3️⃣Накладіть диск на ніготь і щільно обгорніть фольгою блискучою стороною до нігтя.

4️⃣Через 10-15 хв. знімайте фольгу з усіх пальців і акуратно, у напрямку росту нігтя знімайте гель-лак апельсиновою паличкою або пилкою.

5️⃣Бафом для полірування нігтів акуратно зашліфуйте нерівності.

6️⃣Підкорегуйте довжину нігтів щипцями або ножицями (не забувайте про кутики, не обрізайте під валик, щоб не спровокувати вростання)

7️⃣Нанесіть олійку на кутикулу і ніготь, по бажанню можете покрити нігті лаком.

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