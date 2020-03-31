31 березня, 17.00: У Монастириському районі 68 осіб інфіковано коронавірусом

Офіційні дані від керівництва оперативного штабу з організації профілактичних і протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції на території району повідомляє заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.

За даними штабу, в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 68 осіб:

м.Монастириська – 38,

с.Швейків – 8,

с.Ковалівка – 7 (1 летальний),

с.Горішня Слобідка – 3,

с.Долішня Слобідка – 2,

с.Бертники – 2,

с.Григорів – 2,

с.Чехів, с.Гончарівка, с.Коржова – по 1,

с.Криниця, с.Велеснів , с.Доброводи – по 1.

В їх числі медперсоналу – 29 (8 лікарів, 13 медсестер, 8 мол.медсестер),

5 дітей, 2 держслужбовці, 2 поліцейські,

1 священик, 1 завдитсадком, 1 вчитель, 1 рятівник НС.

В районному шпиталі госпіталізовані 14 (4 – важкий стан, 10 – середній).

В Тернопільській лікарні перебувають 8 (3 – середній стан, 5 – легка форма).

Всі п’ятеро діток переносять інфікованість в легкій формі, в них добрий настрій і майже немає симптомів.

Всі решта інфіковані на самоізоляції під наглядом сімейних лікарів. Більшість з них навіть не мають підвищеної температури. Надіємось, що в такому стані вони і перехворіють.