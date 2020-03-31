31 березня, 17.00: У Монастириському районі 68 осіб інфіковано коронавірусом
Офіційні дані від керівництва оперативного штабу з організації профілактичних і протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції на території району повідомляє заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.
За даними штабу, в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 68 осіб:
м.Монастириська – 38,
с.Швейків – 8,
с.Ковалівка – 7 (1 летальний),
с.Горішня Слобідка – 3,
с.Долішня Слобідка – 2,
с.Бертники – 2,
с.Григорів – 2,
с.Чехів, с.Гончарівка, с.Коржова – по 1,
с.Криниця, с.Велеснів , с.Доброводи – по 1.
В їх числі медперсоналу – 29 (8 лікарів, 13 медсестер, 8 мол.медсестер),
5 дітей, 2 держслужбовці, 2 поліцейські,
1 священик, 1 завдитсадком, 1 вчитель, 1 рятівник НС.
В районному шпиталі госпіталізовані 14 (4 – важкий стан, 10 – середній).
В Тернопільській лікарні перебувають 8 (3 – середній стан, 5 – легка форма).
Всі п’ятеро діток переносять інфікованість в легкій формі, в них добрий настрій і майже немає симптомів.
Всі решта інфіковані на самоізоляції під наглядом сімейних лікарів. Більшість з них навіть не мають підвищеної температури. Надіємось, що в такому стані вони і перехворіють.