Олександр Кацуба: як Україні перейти від режиму виживання до успіху

Олександр Кацуба, український підприємець і топ-менеджер, експерт з енергетики.

Після повномасштабного вторгнення Україна опинилася у ситуації, коли виживання стало головним пріоритетом. Країна адаптувалася до нових умов, але справжній виклик – це перехід від виживання до успіху. Які кроки необхідно зробити, щоб забезпечити стабільність і стійкий розвиток у таких складних умовах?

«Сьогодні Україна має всі можливості для того, щоб перетворити виклики війни на трамплін для економічного зростання. Але для цього потрібно діяти стратегічно та об’єднувати зусилля всіх – держави, бізнесу і громадян», – зазначає Олександр Кацуба.

1. Стабільність і безпека – основа для розвитку

Безпека залишається ключовою передумовою для успішного розвитку. Будь-який бізнес, інвестиція чи соціальна ініціатива потребують стабільного середовища.

«Перехід до успіху починається з відновлення критичної інфраструктури. Це включає як фізичну безпеку, так і енергетичну стабільність. Однак прозора судова система також є необхідною умовою для створення довіри серед інвесторів», – наголошує Олександр Кацуба.

Основні кроки:

Розвиток інфраструктури безпеки: підтримка ЗСУ, посилення кіберзахисту, створення резервів критичних ресурсів.

Енергетична безпека: модернізація енергосистеми, розвиток відновлюваних джерел енергії, створення локальних джерел генерації для регіонів, що постраждали від обстрілів.

2. Економічна трансформація: від адаптації до активного розвитку

Економіка України продемонструвала значну гнучкість, але для успіху потрібно перейти від адаптації до активного зростання. Це вимагає залучення інвестицій, відновлення підприємств та підтримки нових секторів.

«Ефективна економічна політика можлива лише тоді, коли інвестори впевнені в рівності правил гри. Саме тут важливою стає робота судів. Прозоре судочинство має захищати інтереси бізнесу», – зазначає Олександр Кацуба.

Ключові напрямки:

Залучення інвестицій: Україні потрібно не лише отримувати кошти від міжнародних донорів, а й створювати механізми для залучення приватних інвестицій.

Розвиток експортного потенціалу: підтримка українських виробників, особливо тих, хто працює з міжнародними ринками.

Цифровізація економіки: розширення доступу до електронних державних послуг, спрощення адміністрування податків, запуск «єдиного вікна» для бізнесу.

3. Підтримка малого та середнього бізнесу – драйвер економіки

Малий і середній бізнес (МСБ) завжди був основою економіки України. Сьогодні це особливо важливо, адже саме МСБ створює нові робочі місця та підтримує місцеві громади.

«Кожен новий бізнес, кожне робоче місце – це не лише крок до стабільності, а й внесок у відновлення країни. Але без ефективного судового захисту підприємці можуть стикатися з перепонами», – наголошує Олександр Кацуба.

Підтримка МСБ включає:

Фінансові програми: наприклад, програма «5-7-9%» дозволяє підприємцям отримати доступні кредити для розвитку бізнесу.

Освіта та перекваліфікація: урядові ініціативи з навчання підприємців, зокрема через грантові програми.

Податкові стимули: зниження податків для малого бізнесу, що працює у постраждалих регіонах.

4. Інновації та освіта – інвестиція в майбутнє

Україна має унікальний потенціал в інноваціях, особливо у сфері ІТ. Водночас освіта повинна стати пріоритетом, щоб забезпечити довгостроковий розвиток.

«В інноваціях, як і в освіті, важливо мати чітко прописані механізми захисту інтелектуальної власності. Тут також на перший план виходить роль суду», – підкреслює Олександр Кацуба.

Ключові ініціативи:

Розвиток технопарків і стартап-хабів: створення платформ для новаторських ідей.

Гранти на дослідження: підтримка наукових і технологічних проектів.

Освітні програми для дорослих: перекваліфікація людей, які втратили роботу через війну.

5. Соціальна згуртованість і залучення громадян

Відновлення України неможливе без активної участі громадян. Кожна громада і кожна людина можуть стати рушійною силою змін.

«Залучення громадян до процесів прийняття рішень – це основа демократії. Прозорі суди можуть допомогти забезпечити довіру до державних інституцій», – зазначає Олександр Кацуба.

6. Аналіз ризиків і стратегічне планування

Успішний перехід до відновлення вимагає системного аналізу ризиків. Це стосується як безпеки, так і економічної стійкості.

«Крім економічних ризиків, важливо враховувати й юридичні. Судова система має гарантувати, що бізнес отримає захист своїх прав», – підкреслює Кацуба.

Ключові ризики:

Нестабільність енергосистеми.

Відсутність фінансової ліквідності у підприємств.

Втрата людського капіталу через міграцію.

Висновок: шлях до успіху

Україна має всі шанси перейти від виживання до успіху, але це потребує системної роботи. Ключовими елементами є стабільність, підтримка бізнесу, інновації та залучення громадян. Прозорі та незалежні суди залишаються фундаментом для забезпечення довіри інвесторів і громадян.

«Україна вже довела, що здатна вистояти перед найскладнішими викликами. Тепер настав час використати ці виклики для побудови успішного майбутнього», – підсумовує Олександр Кацуба.

Олександр Кацуба – український підприємець і топ-менеджер, експерт з енергетики.