Популярні формати офісного паперу

Злагоджена робота офісу залежить від наявності у співробітників всього необхідного. Зокрема важливим елементом будь-якої офісної рутини є папір. Він розрізняється за класом, щільністю, білизною, кольором та форматом. Саме про останній критерій ми поговоримо в даній статті. Різні формати паперу призначені для виконання різних задач. Деякі з них, такі як А4, потрібні в більшій кількості, інші — в меншій. Проте недооцінювати їхню важливість не можна. Ми розповімо про формати паперу, які необхідні в офісі, а придбати їх ви зможете тут — https://ak.ua/catalog/bumaga-formatnaya.

Папір А4 – найпопулярніший вибір для офісу

Папір офісний формату А4 є минулим, теперішнім і майбутнім будь-якого офісу. Без нього неможливо налагодити процес діловодства. Коли на підприємстві закінчується такий папір, зупиняється вся робота.

Він використовується для наступних цілей:

друку текстових документів, факсів, створення листів тощо;

зберігання та архівації документів та звітів;

створення презентаційних матеріалів;

створення заміток, детального планування робочого процесу тощо.

Такий папір представлений широким асортиментом. Завдяки цьому він покриває більшість офісних потреб. Найкращим варіантом для друку вважаються аркуші щільністю 80-90 г/м². Вони можуть бути як білими, так і кольоровими.

За статистикою, на одного співробітника в місяць приходиться пачка паперу А4 на 500 листів. Тому вигідніше купувати продукцію оптом. Зробити це можна на сайті Аверс Канцелярія. Компанія пропонує товари від відомих виробників, а також власної торгової марки. В магазині представлено широкий асортимент канцелярського приладдя. Зокрема ви можете знайти різноманітні товари для структурування документів. Найрозповсюдженішим варіантом є папки-швидкозшивачі, з асортиментом яких можно ознайомитися тут — https://ak.ua/catalog/skorosshivateli-plastikovye.

Який папір підійде для друку брошур

Найпопулярнішим форматом для друку брошур вважається А5. Такі аркуші мають компактні розміри та відрізняються зручністю у використанні. Їхні розміри дорівнюють половині листа А4. Папір А5 ідеально підходить для створення легких та інформативних матеріалів, які можна будь-куди брати з собою.

Упаковка такого паперу є невід’ємним елементом будь-якого офісу, і ось чому:

компактний розмір — легко тримати в руках для ознайомлення з інформацією;

оптимальна площа для інформації — на аркушах достатньо місця для розміщення текстової інформації, графіків та зображень;

зручність — можна покласти до сумки або портфелю;

економічність — дозволяє друкувати більше брошур, ніж А4;

широкий вибір паперу — виробники пропонують різні варіанти щільності, білизни тощо;

універсальність — підходить для створення рекламних матеріалів, каталогів тощо.

При виборі целюлозної продукції цього типу перш за все потрібно звертати увагу на щільність. Оптимальним варіантом для друку вважається 80 г/м². Також важлива якість матеріалу, тобто його клас. Ми рекомендуємо купити папір класу А, який забезпечує більш чіткий та контрастний друк.

Інші формати офісного паперу

Не менш популярними та важливими для злагодженої роботи в офісі є й інші формати паперу. Серед них — А1, А2 та А3. Вони мають різне призначення та особливості, з якими ми хочемо вас познайомити.

Які саме це формати:

А1. Володіє найбільшими розмірами, які складають 600х840 мм. Використовується для друку плакатів, постерів, рекламних банерів тощо. Забезпечує високу деталізацію. Більшості людей він знайомий за іншою назвою — ватман.

А2. Розмір таких аркушів — 420×594 мм. Вони використовуються в офісі нечасто, проте чудово підходять для друку презентацій та постерів.

А3. Цей папір вдвічі більший за А4. Він потрібен для друку плакатів, малюнків, сертифікатів, а також створення рекламних листівок для конференцій.

Купити якісний офісний папір оптом можна на сайті Аверс Канцелярія. В каталозі представлено широкий асортимент товарів, а здійснити замовлення можна онлайн. Компанія здійснює доставку по всій країні, включно з Києвом та Дніпром.