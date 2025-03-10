Менше хворих на ГРВІ, але більше госпіталізацій: що відомо про епідемічний стан на Тернопільщині

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб оприлюднив результати епідеміологічного моніторингу за період 3–9 березня 2025 року.

🔹 ГРВІ та грип

За минулий тиждень у області зареєстровано 7139 випадків захворювання на грип та ГРВІ, що відповідає середньому рівню епідемічного процесу. Порівняно з попереднім тижнем кількість хворих знизилася на 2,6%. Діти до 18 років складають 55,1% від загальної кількості хворих, серед них 65,6% – школярі. Госпіталізовано 278 осіб, що на 6,5% більше, ніж тижнем раніше.

🔹 COVID-19

Зареєстровано 5 випадків коронавірусу, що значно менше порівняно з попереднім тижнем (14 випадків). Серед дітей підтверджено 1 випадок. Летальних випадків від грипу та COVID-19 в області не зафіксовано.

🔹 Вакцинація та профілактика

З початку епідсезону щеплення проти грипу зробили 4299 осіб. Медики наголошують: вакцина від COVID-19 не захищає від грипу, тому варто робити комплексний захист.

Щоб уникнути зараження, фахівці радять:

✅ Мінімізувати контакти з хворими;

✅ Регулярно провітрювати приміщення та робити вологе прибирання;

✅ Дотримуватися режиму сну та харчування, уникати перевтоми;

✅ Прикривати рот і ніс при кашлі та чханні.

Дотримання простих правил допоможе знизити ризик захворювання та захистити себе і близьких.