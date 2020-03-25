Станом на 17 год.45 хв. 25 березня 2020р. в Тернопільській області зареєстровано 8 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Два нових випадки зареєстровані у Монастириському районі.

Нагадаємо, сьогодні зранку від коронавірусу помер 68-річний чоловік з Монастириського району.

Захворілі – один з Тернополя, троє – з Монастириського району. Ще один хворий – священник із Заліщиків.

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