У Тернопільській області вже 8 хворих на коронавірус
Станом на 17 год.45 хв. 25 березня 2020р. в Тернопільській області зареєстровано 8 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Два нових випадки зареєстровані у Монастириському районі.
Нагадаємо, сьогодні зранку від коронавірусу помер 68-річний чоловік з Монастириського району.
Захворілі – один з Тернополя, троє – з Монастириського району. Ще один хворий – священник із Заліщиків.
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