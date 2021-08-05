У Тернополі через негоду на одній з вулиць рівень води піднявся майже на метр (відео)

У Тернополі через негоду затопило вулицю Стадникової. Рівень води піднявся до 80 сантиметрів. Про це Суспільне розповіла речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа.

Рятувальники витягували автомобіль та відкачували воду з обійстя.

Рятувальники витягували автомобіль з води. Ганна Яблунівська живе в будинку на вулиці Стадникової. Жінка каже, що цю ділянку затоплює не вперше:

“Ми прийшли, то машина там плавала, вода була по багажник. В нас тут робили каналізацію вже десь 3 роки тому. Великі гроші були виділені, і толку ніякого, будинки топляться”.

Під час дощу підтопило обійстя Євгенії Козіцької. Вона живе в будинку на Стадникової, 4. Жінка каже, в неї потопило кури: “Я неодноразово зверталася і в міську раду, щоб ті дірки закрили, щоб то все зробили. Мені написали лист, що йдіть до суду. А чому я маю йти до суду, як вони мають завершити свою роботу. А вся та біда сталася тому, що тут будівельники, які зробили будову, завершили, а дірки ті всі в опорній трубі не закрили. Вся вода тече звідти сюди, дорога погано зроблена, каналізації нема, люків нема стічних. І тому воно все топить. То сьогодні дощу такого великого не було, зливи не було, але два рази дощ та й наслідки того.” Воду з городу відкачували рятувальники. Суспільне