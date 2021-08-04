Рабочее место для школьника: как правильно оборудовать

В преддверии нового учебного года родители вновь и вновь возвращаются к вопросу безопасной учебы. Организовать рабочее пространство для ребенка – это значит обеспечить ему полный комфорт.

Как правильно это сделать? Об этом мы поговорили с экспертами профильной компании “Тиско Украина”.

Настраиваем мебель под рост ребенка

Дети растут настолько быстро, что педиатры рекомендуют менять рабочую мебель ученика практически ежегодно. Но для большинства украинцев это дорогое удовольствие, поэтому грамотные родители устанавливают на детской мебели ножки регулируемые – абсолютно гениальная, безопасная, бюджетная идея.

Монтировать ножки сможет любой родитель, для этого потребуется минимум инструментов, зато в любой момент вы легко регулируете высоту рабочего стола или стула. По мере того, как школьник растет, вы просто удлиняете ножки и ребенок продолжает пользоваться привычной мебелью без вреда для зрения и осанки.

Эти опоры надежно фиксируются на полу, минимизируют скольжение мебели по поверхности, не царапают напольное покрытие. От раздражающего шатания стола и стула, которое неизменно появляется со временем у предметов с традиционными ножками, вы тоже будете избавлены.

Кроме стола и стула, ножки с регулировкой высоты пригодятся и для настройки мебели покрупнее – они уместны для монтажа на шкафах, комодах, креслах и диванах. А еще их удобно использовать для фиксации тренажеров и шведских стенок.

Избавляемся от острых углов

Для школьников младшего возраста детская комната одновременно и место учебы, и плацдарм для активных игр. Обезопасить ребенка от острых элементов мебели помогут заглушки для профильных труб. Ими вы закроете все потенциально опасные участки в комнате:

углы на столе . Наденьте пластиковую заглушку нужного размера и мебель сразу станет дружелюбнее к малышу;

ножки стула . Если он перевернется, вероятность пораниться об острые грани сводится к нулю;

трубы кондиционера и другой техники в комнате . Прочный, но твердый пластик способен закрыть практически любое опасное отверстие в детской.

С эстетической точки зрения мебель только выиграет от такого апгрейда: самые видавшие виды столы и стулья выглядят стильно с аккуратными заглушками на полых элементах.

Продумываем освещение

Доказано, что естественный свет, падающий на рабочую поверхность – идеальное решение для здоровья детских глаз. Поэтому рабочее пространство ученика лучше обустроить у окна. Так вы разделите комнату на зоны учебы и отдыха.

В то же время, если школьник проводит время преимущественно за монитором, задумайтесь о моделях с антибликовым покрытием.

Для комфортного обучения понадобится мощная настольная лампа. А если ребенок в свободное время любит поваляться с книжкой в кровати, смонтируйте точечное освещение: его проще регулировать по интенсивности и в целом оно создаст уютную атмосферу в помещении.