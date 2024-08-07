Современные способы водоподготовки для бытового использования и приготовления пищи

Насколько качественная вода поступает централизованной системой в дома, квартиры, офисы? Она проходит проверку, а это означает соответствие санитарно-гигиеническим нормам. Присутствие запаха и примесей допустимо, однако использовать ее для приготовления напитков и блюд не всегда приятно. Чистая, прозрачная, свежая вода — это бинарное соединение молекул кислорода и водорода, не содержащее посторонних включений. Добывается из артезианских скважин, прекрасно утоляет жажду, оживляет, наполняет жизненной силой. Аналогичных органолептических показателей удается достичь при установке дома системы водоподготовки.

Фильтрация: как это работает

Степень очистки будет зависеть от того, какое устройство вмонтировано в систему подачи. Каждое из них отвечает установленным техническим требованиям, предназначено для удаления различных типов загрязнений и отличается степенью эффективности:

Механические фильтры удаляют взвешенные частицы: песок, ил, ржавчину. Угольные устраняют запах хлора, улучшают вкусовые качества воды. Композитные предназначены для эффективной первичной фильтрации.

Обратный осмос — это система многоступенчатой очистки. В воде, проходящей через несколько картриджей разного типа, улучшаются параметры всех показателей: органолептики, прозрачности, кислотности, жесткости. Кроме того, устраняются имеющиеся запахи и вкусовые оттенки. В результате очистки удаляются 99% всех включений, в том числе микроорганизмы. Комплекс эффективно работает в централизованных и частных системах водообеспечения из скважин и колодцев.

Принцип действия обратного осмоса основывается на разности давления, которое возникает в системе. Используемый в фильтре материал (мембрана) пропускает очищенную воду. При этом примеси остаются с другой стороны, они собираются и дренируются. Ячейки мембраны очень малы и способны пропустить лишь молекулы H2O. Частицы других веществ имеют больший размер и проникнуть через фильтр не могут. Обратный осмос очищает воду до кристальной чистоты и является наиболее эффективным устройством.

Виды наполнителей и картриджей

Они используются для устранения специфических загрязнителей:

полипропиленовые. Выполняют грубую фильтрацию

ионообменные смолы. Их функция — смягчать воду. Происходит за счет обмена ионов Ca+ и Mg+ на Na+;

неорганический цеолит. Удаляет соединения аммония и соли тяжелых металлов.

активированный уголь. Нейтрализует хлор, пестициды, фенолы, задерживает органические компоненты;

полифосфат. Убирает жесткость за счет химической реакции с ионами кальция и магния с образованием растворимых соединений. Предотвращает окисление металла (коррозию).

Таким образом выполняется предварительная и основная очистка. Для более тонкой фильтрации необходимо устранить все включения, нейтрализовать запах, уничтожить микроорганизмы

Зачем устанавливать бактерицидные облучатели

Применяются как дополнительный элемент системы очистки воды. Облучатель представляет собой лампу, излучающую ультрафиолет. За счет этого уничтожаются патогены: бактерии, вирусы и остальные микроорганизмы. Химический состав и органолептические качества при этом не изменяются. Другие виды загрязнений воды не могут быть устранены за счет излучения.

Во время обработки происходит эффективная дезинфекция. Если забор осуществляется из колодцев и скважин, то патогены попадают туда естественным путем. В централизованных коммуникациях бактерии проникают во время разгерметизации трубопроводов при авариях.