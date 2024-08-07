17:02 | 7.08.2024
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Війна 

Безоплатне навчання з ІТ для ветеранів і ветеранок

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Долучайтеся до програми від Mate academy та Мінцифри

Допомагаємо нашим героям адаптуватися до цивільного життя після повернення з війни. Запускаємо новий етап проєкту з безоплатного навчання ІТ-спеціальностей від edtech-компанії Mate academy та Мінцифри. Це крута можливість опанувати такі професії, як Front-end developer, Full-stack developer, Python developer, QA engineer чи UI/UX Designer.
На учасників чекає:
🗓 Навчання повного дня — з понеділка по п’ятницю, з 9 до 18, впродовж 3-6 місяців.
📚 Лише 20% теорії, 80% — практики
💼 Підготовка до пошуку роботи — створення CV, проходження тестових співбесід, перевірка технічних знань
🗣 Безоплатне навчання англійської
Хто може податися на навчання?
Учасники та учасниці бойових дій, які забезпечували національну безпеку й оборону, а також стримували збройну агресію росії під час російсько-української війни.
🔗 Детальніше про програму та форма реєстрації за посиланням. (https://mate.academy/lpa/offer/it-for-veterans)

Долучайтеся та ставайте драйверами ІТ-сфери вже зараз

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