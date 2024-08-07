Безоплатне навчання з ІТ для ветеранів і ветеранок

Долучайтеся до програми від Mate academy та Мінцифри

Допомагаємо нашим героям адаптуватися до цивільного життя після повернення з війни. Запускаємо новий етап проєкту з безоплатного навчання ІТ-спеціальностей від edtech-компанії Mate academy та Мінцифри. Це крута можливість опанувати такі професії, як Front-end developer, Full-stack developer, Python developer, QA engineer чи UI/UX Designer.

На учасників чекає:

Навчання повного дня — з понеділка по п’ятницю, з 9 до 18, впродовж 3-6 місяців.

Лише 20% теорії, 80% — практики

Підготовка до пошуку роботи — створення CV, проходження тестових співбесід, перевірка технічних знань

Безоплатне навчання англійської

Хто може податися на навчання?

Учасники та учасниці бойових дій, які забезпечували національну безпеку й оборону, а також стримували збройну агресію росії під час російсько-української війни.

https://mate.academy/lpa/offer/it-for-veterans Детальніше про програму та форма реєстрації за посиланням. (

Долучайтеся та ставайте драйверами ІТ-сфери вже зараз