Від початку року на Тернопільщині зникло 129 дітей. Їх всіх знайшли

Від початку 2024 року поліцейські Тернопільщини встановили місцеперебування 129 дітей, які перебували в розшуку.

Усіх неповнолітніх правоохоронці повернули батькам чи законним опікунам протягом доби.

За даними відділу ювенальної превенції Головного управління Нацполіції в Тернопільській області, за сім місяців цього року до правоохоронців надійшло 122 повідомлення про зникнення 129 дітей. Поліцейські оперативно реагували на кожне звернення та впродовж доби встановлювали місцезнаходження всіх неповнолітніх.

«У кожній ситуації поліцейські з’ясовують причину, чому дитина пішла з дому. У випадку підтвердження факту неналежного виконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей, на них складають адміністративні протоколи», – зазначив тимчасово виконуючий обов’язки начальника відділу ювенальної превенції ГУНП Олег Добропольський.

Поліцейські закликають батьків у разі зникнення дитини не зволікати, а одразу звертатися до поліції. Це дозволить швидко з’ясувати всі обставини, залучити додаткові технічні засоби і оперативно встановити місцезнаходження дитини.