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Новини Тернополя 

В селі на Тернопільщині серед вулиці загорівся автомобіль

marta 0 Views Прокоментуй!

Іномарка «PEUGEOT» спалахнула в селі Золота Слобода Козівської територіальної громади 21 лютого о 16:00 год.

Внаслідок пожежі знищено: моторний відсік, лобове скло, крило на площі 1 м кв. Під час гасіння врятовано даний автомобіль. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 18-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

Джерело: ДСНС в Тернопільській області

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