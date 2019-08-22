На Лановеччині незабаром освятять новозбудований Свято-Успенський храм

28 серпня 2019 року, у день свята Успіння Пресвятої Богородиці і Приснодіви Марії, в селі Снігурівка Лановецького району відбудеться архієрейське освячення храму і перша Божественна літургія.

О 9:00 розпочнеться водосвятний молебень, о 10:00 – зустріч архієреїв, після якої відбудеться освячення престолу, храму та Божественна літургія.

Запрошуємо до спільної молитви.

Зазначимо, що побудований ще в 1926 році Свято-Успенський храм згорів на Великодні свята 2015 року. Через кілька місяців громада села навпроти згорілого храму побудувала каплицю для богослужінь і за трохи більш як 4 роки спорудила новий храм.