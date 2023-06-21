Збільшено розмір щомісячної доплати до пенсії тернополянам, які мають статус ветеранів ОУН-УПА

21 червня на засіданні виконавчого комітету міської ради внесено зміни до Програми «Турбота» на 2022-2024 рр, затвердженої рішенням міської ради від 17.12.2021 №8/11/18.

Так рішенням збільшено розмір щомісячної доплати до пенсії тернополянам, на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА з 1000 грн до 3000 грн. На сьогодні у Тернопільській громаді лише десять ветеранів мають відповідний статус.

Ветеранам ОУН-УПА та їх родичам не потрібно звертатися в управління соцполітики міської ради для переоформлення документів, адже кошти їм перерахують автоматично.