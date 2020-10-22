“Адвокат’ Стуса невдовзі стане президентом України, – Дзвінка Торохтушко про ситуацію в країні

Дивлюся на фінальні акти нашого “вертепу” . Нажила собі ворогів. Ну, та грець із тим – не вперше.

Не уявляю як мала б підтримувати друзів, які балотуються від різних політичних партій. Як? На моєму окрузі вас іде до міськради троє. Від різних політсил. Ви самі між собою конкуренти. Але, це ваш вибір. Прикро, що в цій ситуації робити вибір доводиться і мені, і всім.

Прикро, що так є в кожному місті.

Слухала щойно онлайн лекцію з Ляною. Викладач начитував про сьогодення, демократію, кризи, локдаун і перспективи політики. Зазначаючи при цьому, що, попри все, Україна витримує курс на Європу і є еталоном демократії в силу багатопартійності.

Реально? У нас зареєстровано 351 партію. Це не демократія, панове. Це диктатура під латаною свиткою народовладдя. Це імітація руху і поступу.

Те, що сьогодні хороші люди розбрелися по різних списках – не перспектива пройти у владу. Це перспектива того, що у владу пройдуть ті, кого там хоче бачити система.

Три гетьмани і чотири партії – це не демократія. Це крах процесу порозуміння, довіри, а отже і можливості перемогти. Це кінець державності.

Що ми, власне, і спостерігаємо.

Все показове, знакове, все на очах у нас із вами.

Не хочу обговорювати ситуацію зі Спілкою письменників Львівщини. Вона теж показова у всіх ракурсах.

Днями український суд заборонив книжку про Стуса. Таке собі юридичне автодафе. Я так розумію, що на черзі заборона фільму та вилучення Стуса з хрестоматії. На догоду “адвокатові’ Стуса. А там і за інших візьмуться, мабуть.

Бо “адвокат’ Стуса невдовзі стане президентом України. І буде всім щастя.

Та й таке.

Дзвінка Торохтушко