Скільки отримали і на що витрачали гроші партії на виборах до Тернопільської облради

Тернопільська обласна ТВК оприлюднила проміжні фінансові звіти виборчих фондів місцевих організацій партій, які беруть участь у виборах до Тернопільської обласної ради. Аналітики Центру суспільних досліджень ПОЛІС проаналізували їх щодо джерел наповнення виборчих фондів та основних статтей витрат на проведення передвиборної агітації місцевими організаціями партій, виборчі списки кандидатів в депутати яких зареєстровані для участі у виборах до Тернопільської обласної ради.

Згідно норм Виборчого кодексу, до 19 жовтня включно місцеві організації партій, які зареєстрували виборці списки кандидатів до місцевих рад, кандидати в депутати місцевих рад та кандидати на посаду сільських селищних, міських голів мали подати проміжні фінансові звіти за період з дня відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата до 10 дня до дня голосування, тобто до 14 жовтня включно.

Такі проміжні фінансові звіти мали бути подані до відповідних ТВК, які в свою чергу протягом 2 днів від дня отримання таких звітів мали їх оприлюднити на офіційному вебсайті відповідної ТВК (за наявності), вебсайті відповідної місцевої ради (за наявності) або в інший визначений нею спосіб. Зокрема Тернопільська обласна ТВК оприлюднила проміжні фінансові звіти на своїй сторінці у мережі Фейсбук.

Отже, насамперед варто зазначити, що проміжні фінансові звіти подали лише 10 місцевих організацій політичних партій із 13-ти («Батьківщина», «Голос», «Довіра», «Європейська солідарність», «За майбутнє», «Свобода», «Сила людей», «Слуга народу», «Порядок.відповідальність.справедливість», «Українська галицька партія»). Місцеві організації політичних партій «Радикальна партія Олега Ляшка» та «Опозиційної платформи за життя» повідомили Тернопільську обласну ТВК про не відкриття виборчого фонду. А місцева організація політичної партії «Наш край», за даними Тернопільської обласної ТВК, станом на 21 жовтня, не подала проміжного фінансового звіту.

Як зазначає директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС Ігор Процик: “Відповідно до частини першої статті 213 Виборчого кодексу, місцева організація партії, яка висунула виборчий список, кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови для фінансування своєї виборчої кампанії, в тому числі передвиборної агітації можуть утворити власний виборчий фонд. А також виборчий фонд організації партії, яка висунула виборчий список має один накопичувальний рахунок, на який надходять кошти для фінансування виборчої кампанії, а також поточні рахунки, з яких здійснюється фінансування витрат на виборчу кампанію”

Зокрема, щодо найбільших сум коштів, які загалом надійшли на поточний рахунок виборчих фондів місцевої організації політичної партії за звітний період, то найбільше коштів отримала місцева організація політичної партії «Українська галицька партія» (709 тисяч 800 грн.) та «За майбутнє» (698 тисяч), а найменше коштів – «Сила Людей» (13 тисяч 500 грн.). Щодо інших партій, то зокрема місцева організація партії «Європейська солідарність» накопичила на своєму поточному рахунку виборчого фонду 227 тисяч 736 грн., «Голос» – 226 тисяч 660 гривень, «Довіра» – 123 тисячі, «Батьківщина» отримала 122 тисячі 942 грн., «Свобода» – 118 тисяч, «Слуга народу» – 117 тисяч 400 грн., «Порядок.Відповідальність. Справедливість» – 75 тисяч гривень.

Загалом місцеві організації політичних партій, згідно проміжних фінансових звітів, отримали на свої поточні рахунки виборчих фондів 2 мільйони 432 тисячі 48 гривень

Щодо джерел надходження коштів, то в основному це були власні кошти місцевих організацій політичних партій.Зокрема найбільше перерахувала власних коштів у виборчий фонд партії Українська галицька партія (690 тисяч грн.). а найменше – “Сила людей” (13 тисяч 500 грн.) Однак «нулі» у цій статті надходжень стоять в «Європейської солідарності» та «Довіри». Загалом, загальна сума на поточних рахунках виборчих фондів місцевих організацій партій, які були наповнені за рахунок власних коштів тих же організацій партій становить 2 мільйони 81 тисяча 312 гривень 2 копійки

Ще одним джерелом наповнення виборчого фонду були внески кандидатів включених до виборчого списку кандидатів в депутати партії. Зокрема, в цій позиції такі внески вносили лише кандидати від партії “Європейська солідарність”, “Довіра” та “Української галицької партії”. Зокрема, згідно відомостей із проміжних фінансових звітів, до виборчого фонду організації партії “Європейська солідарність” внески здійснили від 26 кандидатів в депутати до Тернопільської облради, які внесли загалом 176 286 грн. Зокрема, сумарно найбільшою сумою, яку вніс один кандидат в депутати, є 55 тисяч 600 грн, а найменшою сумою – всього 50 грн. Від партії «Довіра» та УГП це були по одному кандидату в депутати. Загалом кандидати в депутати перерахували до поточних рахунків виборчих фондів організацій партій 274 тисячі 286 гривень.

Добровільних пожертв від фізичних осіб у статті наповнень виборчих фондів організацій партій було лише у 3 організацій партій (“Європейська солідарність”, “Українська галицька партія” і “Довіра”). Найбільша сумарна сума таких пожертв була у виборчий фонд організацій партії ”Європейська солідарність” (38500 грн), а найменша – в “Української галицької партії” (19 тисяч 801 гривня). Загальна сума таких надходжень до виборчих фондів вищезгаданих організацій партій від добровільних пожертв фізичних осіб становила 83 тисячі 301 гривня 98 копійок .

Варто зазначити, що згідно норм Виборчого фонду, розмір добровільного внеску однієї фізичної особи до одного виборчого фонду не може перевищувати 50 тисяч гривень, а розмір власних коштів організації партії, кандидата в депутати не підлягають обмеженням за сумою і кількістю перерахувань – зазначає директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС Ігор Процик.

Помилкові надходження були на поточні рахунки організацій партії “Європейська солідарність” (12950 грн.) від 5 осіб та організації партії «За майбутнє» (2771 грн) від фізичної особи-підприємця, які можуть бути повернуті таким особам. Загальна сума таких помилкових надходжень становить 15 тисяч 721 гривня

Як додав Ігор Процик, відповідно до статті 215 Виборчого кодексу, виборчий фонд організації партії, яка висунула виборчий список кандидатів, формується за рахунок власних коштів організації партії, внесків кандидатів, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від цієї організації партії, а також добровільних внесків фізичних осіб.

А от забороняється робити добровільні внески до виборчого фонду – іноземцям та особам без громадянства, анонімним жертводавцям та юридичним особам, їх філіям та представництвам

Щодо витрат із виборчих фондів місцевих організацій політичних партій, які висунули виборчі списки кандидатів в депутати, то найбільше витрат припадає на статтю витрат «інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної агітації». Зокрема це могли бути витрати на транспортні послуги на проведення агітаційних заходів, оренда будинків і приміщень усіх форм власності, оренда обладнання і технічних засобів для ведення заходів агітації, а також на розміщення матеріалів передвиборної агітації на носіях зовнішньої реклами (біл-бордів, сіті-лайтів, вивісок). На ці статті витрат витрачали 7 партій, згідно проміжних фінансових звітів, окрім «Сили людей», «Європейської солідарності» та «Слуга народу». Найбільше на цю статтю витрат, а саме на розміщення матеріалів передвиборної агітації на носіях зовнішньої реклами (біл-бордів, сіті-лайтів, вивісок), згідно відомостей із виборчих фондів, витратила місцева організація партії “Українська галицька партія” (431 тисяча 510 гривень), а найменше – місцевий осередок партії “Голос” (4 тисячі грн.). Загалом на ці статті витрат партії витратили “рекордні” 790 тисяч 100 гривень 87 копійок.

Наступною статтею витрат за витратами було використання засобів масової інформації, а саме ефіри на телебаченні та радіо, а також оплата друкованих площ у друкованих ЗМІ. На цю статтю витрачали практично всі місцеві організації політичних партій, окрім «Сили людей» та «Порядок.Відповідальність.Справедливість». Найбільше на цю статтю витрат витратили місцева організація партії «Європейська солідарність» (161 тис. 866 грн.), а найменше витратила «Свобода» (39 тис.496 грн.). Якщо порівняти витрати на ефірний час на телебаченні та радіо, то витрати на ефірний час на телебаченні є значно більшими, ніж на радіо чи на друковані площі в друкованих ЗМІ. Загалом на ці статті витрат організації партій витратили також “чималеньку” суму – 657 тисяч 894 гривень 88 копійок

На виготовлення матеріалів передвиборчої агітації, зокрема друк листівок, плакатів та інших агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено агітаційні матеріали, виготовлення відео-, аудіо записів, інших матеріалів передвиборної агітації та матеріалів для виготовлення матеріалів передвиборної агітації витрачали кошти всі 10 партій. Суми витрат становили від 2 тисячі 500 грн. («Сила людей») до 114 тисяч 627 грн. («За майбутнє»). Загалом організації партій витратили на ці статті витрат 402 тисячі 380 гривень 28 копійок

Найменше витрат у виборчих фондах, згідно проміжних звітів виборчих фондів партій, пішло на розміщення матеріалів і передвиборної агітації в мережі «Інтернет». Зокрема на цю статтю витрачали кошти лише 4 партії, а саме місцеві організації партій «Голос», «Слуга народу», «За майбутнє» та “Українська галицька партія”. Зокрема, найбільше на цю статтю витрат витрачала партія «За майбутнє» (50 тисяч грн), а найменше «Українська галицька партія» – 20 тисяч грн. Сумарно на цю статтю витрат організації партій витратили 120 тисяч 682 гривні

Як заначив директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС Ігор Процик: Як узагальнення щодо аналізу витрат коштів із виборчих фондів, який був зроблений на основі оприлюднених проміжних фінансових звітів Тернопільською обласною ТВК, то на різні статті витрат місцеві організації партій, які беруть участь у виборах до Тернопільської обласної ради загалом вже витратили 1 мільйон 971 тисячу 57 гривень 90 копійок. Найбільше, а це майже половина (40%) на що загалом витрачали місцеві організації партій – це розміщення матеріалів передвиборної агітації на носіях зовнішньої реклами (біл-бордів, сіті-лайтів, вивісок). Третину витрат (а саме 33%) пішло на використання партіями засобів масової інформації, а саме ефіри на телебаченні та радіо, а також оплата друкованих площ у друкованих ЗМІ. П’ята частина (21%) з усіх витрат була витрачена на виготовлення матеріалів передвиборчої агітації, зокрема друк листівок, плакатів та інших агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено агітаційні матеріали, виготовлення відео-, аудіо записів, інших матеріалів передвиборної агітації та матеріалів для виготовлення матеріалів передвиборної агітації. І лише сумарно 6 % від загальних витрат пішло на розміщення матеріалів і передвиборної агітації в мережі «Інтернет».