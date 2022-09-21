У родинній садибі Патріарха Йосифа Сліпого на Тернопільщині освятили іконостас

У каплиці музейно-меморіального комплексу в Заздрості на Тернопільщині, де збережена родинна садиба патріарха Йосифа Сліпого, урочисто освятили новий іконостас.

Як повідомляє Укрінформ, подію приурочили до 130-річчя від дня народження Йосифа Сліпого.

«Робота над іконостасом збіглася із початком повномасштабного вторгнення в Україну російських військ. У той період було досить важко, передусім морально, працювати, бо допомога армії, волонтерські справи потребували багато часу. Але, попри все, дякую Богу, що дав сили все це завершити задля пам’яті та вшанування нашого земляка-патріарха», – сказав заслужений художник України Микола Шевчук, який розписував іконостас.

Освятив мистецьку роботу місцевого різьбяра Олега Мамедова митрополит і архиєпископ Тернопільсько-Зборівський УГКЦ, владика Василь Семенюк.

В урочистостях взяли участь парафіяни, жителі навколишніх сіл, рідні Патріарха Йосифа зі Львова й Тернополя, представники Товариства українців католиків «Свята Софія», що у США.

Додамо, у Львові та на Тернопільщині триває низка заходів, присвячених 130-річчю від дня народження патріарха і кардинала Йосифа Сліпого, який упродовж десятиліть був символом переслідуваної більшовицьким режимом УГКЦ.

Рішення урочисто відзначити річницю було прийняте на дев’яностій сесії Архиєрейського Синоду УГКЦ в Україні, яка відбулася на початку лютого 2022 року в Патріаршому домі у Львові під головуванням глави УГКЦ Блаженнішого Святослава.

Владика УГКЦ Йосиф Сліпий — колишній Верховний Архиєпископ Львівський — Предстоятель Української Греко-Католицької Церкви. Мав титул кардинала. Майже 20 років провів у радянських тюрмах і на засланні. Задіявши всі можливі дипломатичні зв’язки, Ватикан домігся звільнення митрополита. Також до цього долучився президент Америки Джон Кеннеді. 12 січня 1963 року рішенням верховної ради СРСР митрополита Йосифа Сліпого було звільнено з умовою, що він покине Радянський Союз. 9 лютого 1963 він прибув до Рима, оселився у Ватикані. Митрополит Йосиф на Вселенському соборі Католицької церкви у Ватикані запропонував створити Патріархат Української Греоко-Католицької Церкви. У Римі за його сприяння побудовано Собор святої Софії. 7 вересня 1984 року Йосиф Сліпий помер у Римі. У серпні 1992 року прах кардинала перепоховали із собору святої Софії в Римі до крипти собору св. Юра у Львові.