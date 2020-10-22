Поліція у Тернополі імітує розслідування резонансної справи?

Після довготривалої перерви сьогодні відбулося чергове засідання по замовному груповому замаху на життя голови Тернопільської обласної організації “Сили Людей” Ігоря Турського.

На жаль, вкотре слухання перенесли через відсутність виконавця замаху, який мешкає в Кривому Розі. Досі не постали перед судом інші виконавці, яких, нагадаємо, було четверо.

Також поліція не називає імен замовників та організаторів замаху на політика.

Команда «Сила Людей» вимагає від правоохоронців Тернополя розслідування, а не імітації розслідування цієї резонансної справи. Вимагаємо не саботувати розгляд справи виконавцями злочину, які зараз, на наш погляд, просто затягують «процес».

Тернополяни повинні почувати себе в безпеці, активісти та громадські діячі мають право на критику влади без загрози своєму життю та здоров’ю!

Доки усі винуватці нападу на Ігоря Турського не будуть покарані, доти в Тернополі небезпечно висловлювати власну позицію, іншу думку, критику владі. Адже за це можна отримати ножа в центрі міста, без будь-яких наслідків для нападників.