Стоянка на Дністрі: Іване-Золоте

Стрімкі схили Дністра на Тернопіллі утворюють надзвичайний по своїй красі та природі Дністровський каньон. Зелені берега, мальовничі краєвиди, прохолода води та тінисті галявини, створюють гармонійні умови для літнього відпочинку. А сплави могутньою рікою подарують незабутні емоції пригоди. Так приємно зупинитися на обладнаній стоянці, зануритись у спокійні хвилі Дністра, освіжитись біля високого водоспаду і перепочити перед активним продовженням подорожі.

Біля найдавнішого у Заліщицькому районі села Іване-Золоте в урочищі “Сивулина” облаштували стоянку для туристів. На березі Дністра, куди можна дістатися машиною чи припливти, наприклад на катамарані, створили комфортні умови для відпочинку великих компаній і груп. Серед неймовірно гарної природи побудували дві альтанки зі столами та лавами, де так зручно пообідати. Самі навіси зі скошеними дахами захищають від сонця та негоди, а за занавколишньою територією доглядають. Неподалік є розчищенна галявина на якій можуть розміститися й чоловік п’ятдесят на перекус.

Території біля Дністра на Тернопіллі, належать до Національного природнього парку “Дністровський каньон”. Це надзвичайні місця, де можна зустріти заповідні види тварин і рослин, де розміщенні унікальні відшарування гірських порід, де навіть клімат свій, особливий. На стрімкому схилі поблизу стоянки можна побачити відслонення різних прадавніх епох, геологічну пам’ятку природи місцевого значення “Іване-Золотецький розріз нижнього девону”.

А про ці та інші навколишні природні цікавинки, основні правила техніки безпеки та номера телефонів відповідних служб інформує великий стенд під дашком, що знаходиться поряд.

Потічок Струмчик несе свої води скрізь скелі каньону та спускається до низу утворюючи мальовничий водоспад “Сикливки”. Тут тече чиста, прозора та смачна вода, на якій можна приготувати їжу та втамувати спрагу. Яка це насолода в жаркий сонячний день напитись холодної джерельної води з водоспаду. До речі, її пити безпечно, навіть я скуштувала, але при можливості краще прокипятити.

Через потічок Струмчик, що несе свої прозорі води в Дністер, побудували деревянний місток з перилами, наче з казки про двох впертих цапків, ще не змогли розминутися.

Природа навколо стоянки дуже мальовнича, зелені береги, великі галявини, трішки є течія на річці. В жаркий день тут можна з великим задоволенням поплавати, чи спробувати зловити рибку, розвести вогонь і приготувати щось смачненьке.

Біля села Іване-Золоте на стоянці доволі часто зупиняються групи сплавщиків, особливо, ті хто подорожує на катамарані, адже тут створені всі умови для гарного відпочинку.

Дністровський каньон дивує і зачаровує, це неймовірне місце створене природою. А зручні стоянки на березі стародавньої річки дають можливість відпочивати з комфортом, та приваблюють туристів. Сподіваюсь що люди будуть з повагою ставитися до таких ініціатив і не будуть ламати альтанки та смітити. І на Дністрі з часом з’явиться ще багато подібних відпочинкових зон і стоянок. Адже на Тернопіллі можна цікаво, активно та користо проводити свій вільний час.

‎ Марина Дашкевич ‎ Джерело: блогер