Упорядковано використання спеціальних звукових та світлових сигнальних пристроїв на ТЗ

Протягом трьох років питання використання спеціальних звукових та світлових сигнальних пристроїв не було врегульовано. 20 червня президент України підписав Указ №416/2019, завдяки якому набуває чинності постанова КМУ від 22 березня 2017 р. № 176 «Питання використання спеціальних звукових та світлових сигнальних пристроїв на транспортних засобах».

Постановою визначено вичерпний перелік транспортних засобів, на які встановлюються спеціальні звукові та світлові сигнальні пристрої синього, зеленого, червоного кольорів.

До транспортних засобів, на які встановлюються спеціальні звукові та світлові сигнальні пристрої синього кольору, відносяться:

— транспортні засоби, які використовуються для пересування осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона (перелік ТЗ визначає Управління державної охорони);

— транспортні засоби, які використовуються державними органами та іншими установами для виконання оперативних завдань (їх перелік органів визначено постановою).

Спеціальні світлові сигнальні пристрої зі світловими сигналами червоного кольору можуть додатково встановлюватись виключно на ТЗ патрульної поліції Національної поліції та ТЗ підрозділів Національної поліції, на які покладено обов’язки із забезпечення безпеки дорожнього руху.

Спеціальні світлові сигнальні пристрої із світловими сигналами червоного, зеленого кольорів можуть додатково встановлюватись виключно на ТЗ відповідних підрозділів Національної поліції та Управління державної охорони, що здійснюють супроводження осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона, та на ТЗ, які використовуються для пересування таких осіб.

Після ліквідації Державтоінспекції офіційно не існувало органу, який би видавав дозволи на встановлення спеціальних звукових та світлових сигнальних пристроїв. Відтепер відповідний дозвіл буде видаватися уповноваженим органом Міністерства внутрішніх справ України.

Реалізація постанови забезпечить дотримання вимог Конституції України та Закону України «Про дорожній рух» щодо визначення Кабінетом Міністрів України порядку використання спеціальних звукових та світлових сигнальних пристроїв на транспортних засобах.

Орган МВС України, уповноважений видавати дозволи на встановлення відповідних сигнальних пристроїв, а також вимоги до видачі таких дозволів будуть визначені нормативним актом МВС.