Заради чого депутату посада ректора?

Вже 29 грудня працівники Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка дізнаються, кого ж вони обрали собі ректором. Другий тут оголошено у зв’язку з тим, що в першому турі жоден з кандидатів не набрав 50% + 1 голос.



Вперше вибори ректора вишу супроводжуються нетиповим для навчального закладу поливанням брудом кандидатів. До слова, цього не було раніше і подібних публічних баталій не було в жодному з тернопільських вузів, де в останні роки обирали ректора. Іншими словами, методи політичної боротьби (будьмо відвертими, не завжди морально чисті) перейшли в стіни, де мала би панувати академічна виваженість.



Виникає логічне запитання: що спричинило такий нестандартний розвиток подій?



Цим «що» виявився один з кандидатів, політик, який заради боротьби за посаду втік з військового підрозділу, полишивши своїх побратимів в непростих (якщо вірити В.Міську) умовах, де вони несуть службу. А якщо умови настільки легкі, що друзів можна там залишити, то чи дійсно воював пан Місько, як він це хоче показати викладачам, вимагаючи голосів на свою користь.



Але це все – лірика воєнного часу. Як і в будь-які складні часи, люди проявляють свою справжню суть.



То ж все-таки, заради чого пан Місько полишає побратимів? Невже тільки заради посади ректора?



От тут на думку спадають всі земельні оборудки з минулого, де фігурують викладачі університету, на яких оформлено купу ділянок. Модератором цього процесу називають В.Міська, депутата міської ради від партії Порошенка «Солідарність».



Земельний скандал за участю викладачів педуніверситету не залишився непомічений правоохоронцями. Кримінальні провадження ведуться і наслідки передбачити непросто. Поки що викладачі, на яких оформлено ділянки відмовляються від коментарів, але з посади ректора на них можна зовсім по-іншому впливати. І В.Місько добре знає, як зможе використати цей вплив, щоб вийти сухим з води.



Також університет відвоював декілька ділянок, на які вже поклали око забудівники, то ж ціна питання тільки зростає.



В цій ситуації дивує тільки одне, чому мовчить викладацька спільнота? Якщо тільки тому, щоб не виносити сміття з хати та дбаючи про імідж вузу, то своїм потуранням цинізму, брехні, подвійним стандартам та наглості пристосуванців викладачі роблять тільки гірше… Жодні батьки не відправлять своїх дітей вчитися в вуз, де політично заангажований ректор є фігурантом кримінальних справ.

Іван Тернопільський