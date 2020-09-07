“Гаражна схема”. Як працівники ТНПУ отримують цінні земельні ділянки і до чого тут депутат Місько

Попередня каденція міської ради Тернополя ознаменувалася схемою так званих інвестиційних угод, коли земельні ділянки безкоштовно виділялися комунальним підприємствам, які в свою чергу передавали їх потрібним «інвесторам» для подальшої забудови. Чинна міська рада разом з мером Сергієм Надалом взялася за впровадження іншої, не менш дієвої схеми – земельні ділянки виділяють вибраним тернополянам у приватну власність, як правило під гаражі, а згодом, через зміну цільового призначення, на них зводяться об’єкти торгівлі або офісні приміщення. Усе це реалізовується, аби обійти конкурентні аукціони, які б забезпечили значні доходи у бюджет міста. Втім, владу хвилюють доходи аж ніяк не Тернополя, – пише Політерно.

Реалізовують зазначені схеми через наближених до депутатів міської ради людей. Найбільше засвітився на «гаражній» темі депутат міськради від «Європейської солідарності» Володимир Місько.

Щасливці Міська

Згідно із законом, кожен громадянин України має право безкоштовно отримати земельну ділянку площею до 100 кв. м. під будівництво гаража. Ця норма закону стала прикриттям для місцевої влади, щоб без аукціону роздавати комунальну землю будь-де. І не лише під гаражі, адже право на безкоштовне отримання землі українці мають і під приватний будинок, і під сад, і під город. Декому щастить отримати все й одразу. А декому – взагалі нічого.

Найбільшими щасливчиками ми сміливо можемо назвати колишніх та теперішніх працівників Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, в якому довший час працює депутат Тернопільської міської ради Володимир Місько на посаді декана історичного факультету.

Павло Федак

У 2017 році депутати Тернопільської міської ради на осліп проголосували за надання дозволу громадянину Федаку Павлу Михайловичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0428 га безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Ділянка, яку міська рада подарувала Федаку коштувала б на аукціоні не один мільйон, адже знаходиться вона в популярному мікрорайоні «Дружба», на перехресті вулиць Кривоноса-Громницького неподалік “Марципану”.

Та щедрість депутатів згодом знайшла пояснення: пан Федак викладає на факультеті мистецтв ТНПУ, де працює голова фракції «Європейська Солідарність» в міській раді Володимир Місько.

Незабаром після голосування про виділення панові Федаку землі, на сайті міськради з’явилося ще одне рішення. У ньому чоловік просив депутатів змінити цільове призначення землі – з індивідуальної забудови у “будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку”. 30 депутатів міськради у квітні 2019 року задовольнили його прохання.

Тут слід зазначити, що мало кому щастить одним рішенням сесії перетворити землю для приватного будинку у ділянку для багатоповерхівки. І те, що Федак навіть не планував будувати собі житло, а одразу мав намір переоформити ділянку під майбутню багатоповерхівку, нікого не засмутило.

Зараз ця земельна ділянка, за зізнанням самого Федака, йому не належить. Вочевидь, чоловіком скористалися, аби вивести ділянку з комунальної власності – не більше.

Новий власник землі Микола Кравець – відомий в Тернополі як будівельник невеликих об’єктів. Він володіє не однією схожою ділянкою, наприклад на С. Будного, де також земля переоформлена під будівництво багатоповерхівки.

Та найскандальнішим володінням його сім’ї є три ділянки під гаражі на вулиці Текстильній поруч з двома однотипними ділянками іншої сім’ї – Очеретнюків. Так, три ділянки по 100 квадратів кожна депутати Тернопільської міської ради віддали Кравець Миколі, Кравець Наталі та Кравець Борису. Дві інші – Очеретнюку Володимиру та Очеретнюк Аліні. На цій землі, за інформацією джерел одного з тернопільських ЗМІ, виросте торговий центр. Контактний номер мобільного телефону ФОП Очеретнюка Володимира співпадає з номером мобільного ФОП Кравця Миколи Івановича. Можемо припустити, що чоловіки – партнери по бізнесу. Джерела в мерії повідомили, що Микола Кравець поміж усім іншим, нібито хороший приятель депутата міської ради від «Європейської солідарності» Юрія Смакоуза, колеги по фракції нашого героя – Володимира Міська.

Але вернемося до Павла Федака. Іншим рішенням міської ради Тернополя панові Федаку та ще двом викладачам з педуніверу виділили ще трохи землі – але вже під гаражі. І теж недалеко від його місця роботи – навпроти супермаркету «АТБ» на вулиці Миру.

Зараз там стоять два білборди, але насправді – це уже приватна земля. Цікаво, що на карті це не три окремі ділянки, які виділяли «благодійники» міської ради, а одна, об’єднана ділянка. І зі слів Федака, теж належить інший людині, про яку далі по тексту.

Це, до речі, не перша ділянка під гараж Федака, раніше він вже отримував на 15 Квітня схожу. Ну така вже доля у цього колишнього працівника освіти – бути колегою по ремеслу самого депутата Міська!

Своїм правом на землю неподалік університету скористалися й інші працівники педагогічного університету. Хтось отримав гаражі на вулиці Громницького, що напроти дитячого садочка. Хтось, як уже згадувалося, поруч з Федаком узяв ділянки під гаражі навпроти супермаркету «АТБ».

Іван Тимків

Не менше за Федака підфортило колишньому профоргу історичного факультету ТНПУ Івану Тимківу.

За даними аналітичної системи «Youkontrol», цей чоловік володіє дев’ятьма земельними ділянками в місті. Одна з них – як раз поруч з ділянкою Федака навпроти «АТБ». Спочатку землю там виділили трьом педагогам ТНПУ «під гаражі». Та після того, як ділянки стали приватною власністю, Тимків, вочевидь, викупив їх у колишніх колег і тепер володіє суцільною земельною ділянкою площею 0,027 га, яка має один кадастровий номер і належить виключно йому.

Та не гаражами єдиними, як то кажуть. Іван Тимків, як і Павло Федак, скористався правом і на земельну ділянку під приватну забудову. Ділянку площею 0,0318 га чоловік отримав не будь-де, а в самому центрі Тернополя — на вул. Б. Барвінських. Однак незабаром депутати на чолі з міським головою Сергієм Надалом проголосували за те, щоб змінити цільове призначення землі – для будівництва об’єктів торгівлі. Державний земельний кадастр підтвердив, що цю ділянку справді віддали Тимківу і вона досі йому належить.

Не лише на вул. Миру має гаражі пан Тимків. Також володіє він землею під гаражі обабіч парку «Топільче» навпроти ТЦ «Орнава», ще кілька ділянок має під приватну забудову. На питання журналістки одного з видань, як йому вдалося отримати від ради стільки землі, пан Іван відповів: «Треба бути наполегливим». Мабуть, чоловік хотів сказати «треба бути членом «Європейської солідарності» і колегою Міська», адже у його випадку приналежність до партії п’ятого президента України і дружба з деканом точно допомогла.

Вадим Гуменюк

Своїм секретом наполегливості Іван Тимків явно поділився з наступним щасливчиком – Вадимом Гуменюком. Очевидно, що чоловіки знайомі, а сам пан Вадим, за деякими даними, теж колись працював у ТНПУ. Спочатку Вадим Гуменюк отримав землю під «гараж» на вул. Миру, яку в підсумку придбав чи отримав в подарунок Іван Тимків.

Під час сесії міськради 26 червня Вадим Гуменюк погодив у депутатів зміну цільового призначення землі для одразу чотирьох ділянок на вул. 15 квітня – з будівництва житла у зведення будівель торгівлі. Кожна ділянка має в середньому площу 0,087 га.

На вул. 15 квітня у Вадима Гуменюка цікаві сусіди, яким теж щастить на безкоштовну землю. Та якщо Вадим Гуменюк поки просто змінив цільове призначення землі, то його сусіди пішли далі, віддавши чи продавши землю у власність ТОВ «АТБ-маркет». Про це свідчать офіційні реєстри про право власності землі.

Згодом Вадим Гуменюк отримав безкоштовно земельну ділянку обабіч дороги площею 0,052 га на вул. Микулинецькій під будівництво житла. У лютому 2020 року депутати проголосували за те, щоб змінити цільове призначення землі: з житла у комерційну забудову. В травні цього ж року ділянку оформила на себе Аліна Очеретнюк, про сім’ю якої згадувалося вище.

Тетяна Скуратко

Третьою власницею вже добре відомої нам «гаражної» ділянки на Миру, яку згодом передали у власність Івану Тимківу, була Тетяна Скуратко (Таблиця 2). Ця жінка є доцентом кафедри теорії і методики української та світової літератури факультету філології та журналістики Тернопільського національного педагогічного університету.

Отримувала ця жінка земельну ділянку і на вулиці Микулинецька разом із ще чотирма щасливчиками.

Дивним чином чотири з вказаних у списку ділянки опинилися у власності вже добре відомого нам Івана Тимківа. У тому числі ділянка його колеги по ТНПУ Тетяни Скуратко. Ділянка Тивонюк залишилася за нею.

Щоправда рішення міськради по ділянці Скуратко ми не знайшли, на відміну від інших отримувачів землі зі списку. Точної адреси ділянок ні в одному документі не зазначено, знайти їх на кадастровій карті нам теж не вдалося. Найвірогідніше, ділянкам також змінили цільове призначення, а значить і кадастровий номер, об’єднали та дали нового власника – все це зробили підкилимно.

Андрій Киданюк

20 квітня 2018 року міський голова Сергій Надал та 27 депутатів приймають рішення дозволити розробку проектів землеустрою на вулиці 15 Квітня для безкоштовного відведення земельних ділянок, площею біля 0,09 га кожна, для будівництво приватних будинків десятьом громадянам. Через рік, 6 червня 2019 року, міський голова та 31 депутат приймають рішення затвердити проекти землеустрою на вулиці 15 Квітня, чим завершують передачу земельних ділянок для будівництва приватних будинків. П’ять з десяти земельних ділянок з цільовим призначенням для будівництва приватного будинку об’єднуються в одну – площею 0,4396 га та оформляються за Андрієм Володимировичем Киданюком.

Людина з таким ж прізвищем, ім’ям та по-батькові працює доцентом в Тернопільському національному педагогічному університеті на вже згаданому історичному факультеті під керівництвом Володимира Міська.

25 жовтня 2019 року міський голова та 25 депутатів своїм рішенням змінюють цільове призначення вище згаданої об’єднаної земельної ділянки, яка вже належить Андрію Киданюку з «приватного будинку» на «для будівництва і обслуговування будівель торгівлі».

Та за Киданюком довго земля не затрималася. Зараз вона належить ТОВ «АТБ-маркет», що ми перевірили у відкритих джерелах.

І, здавалося б, міська рада мала б бути зацікавлена продавати землю сама, аби наповнювати бюджет, але про зиск громади там не думають, а говорять… перед камерами і перед виборами.

Громада Тернополя втратила 15 мільйонів гривень, яких могло б вистачити на ремонт вулиць, утеплення будинків чи купівлю 30-ти високоякісних апаратів штучної вентиляції легень, які так актуальні сьогодні. А перед вікнами мешканців двох великих будинків замість зеленої захисної зони від об’їзної дороги виросте черговий торговий центр.

До речі, Андрій Киданюк вже отримував землю від Тернопільської міської ради під будівництво гаража. Так, щоб ходити від педагогічного університету було недалеко, землю йому дали на вул. Громницького.

Щоб для інших наукою було

Якби вищезгадані герої нашого розслідування просили у міськради землю під комерційні проекти, то могли б отримати її тільки в оренду, або ж придбати через аукціон. Але чомусь керівництво міста та депутати більш охоче втілюють схеми, через які міський бюджет не доотримує сотні мільйонів.

Чому міський голова Сергій Надал і підконтрольні йому депутати міської ради воліють впроваджувати темні схеми виведення землі з комунальної власності з подальшою її передачею потрібним людям під ті чи інші будівельні проєкти, замість прозорого продажу на аукціонах із зиском для міста – цілком зрозуміло, ними керує бажання наживи.

Чому про ці факти пишуть журналісти і чому на них не реагують правоохоронці – теж ні для кого не секрет.

А згадані історії – лише крапля в морі «земельно схематозу» Тернопільської міської ради. Крапля, у якій дуже чітко відзеркалюється безтурботне обличчя головного «порошенківця» міської ради Тернополя, депутата Володимира Міська. І навіть у цьому розслідуванні ми назвали не усю педагогічно-земельну гвардію цього політика. Згадали лише найактивніших її членів. Щоб для інших наукою було: вплутуватися у схеми не чистих на руку чиновників – не варто.