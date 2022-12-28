На Тернопільщині чоловік став жертвою свого сусіда

Факт крадіжки задокументували працівники Тернопільського районного управління поліції. Тернополянин позбувся свого дороговартісного мобільного телефону.

На лінію «102» надійшло звернення від мешканця міста. Чоловік попросив розшукати невідому особу, яка привласнила його телефон. За словами заявника, він на декілька хвилин залишив своє на лавці біля під’їзду багатоповерхівки. Коли ж він повернувся, то виявив його відсутність.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські вийшли на слід зловмисника. Ним виявився сусід заявника. Він скористався слушною нагодою та поцупив телефон.

У скоєному він зізнався. Відомості про подію внесено в ЄРДР відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України.