Громадська організація «Країна рівності та правди» спільно з партнерами організували благодійну ініціативу до Дня святого Валентина, під час якої впродовж деякого часу частина коштів із продажу різних товарів, зокрема квітів, кави, тістечок, техніки або інших приємних дрібничок, що асоціюються з турботою, буде спрямована на закупівлю необхідного на фронті: дронів та старлінків.



До акції вже долучилися такі фірми: магазин техніки «Reset», мережа закладів швидкого харчування «Mersi», заклад харчування «Автопорт», ресторан «Три Миколи», тернопільська дизайнерка весільних суконь Ольга Сас, заклад здорової їжі «ЗОШ», кав’ярні «7Coffe», гуртівня квітів «Квітоцентр», магазини техніки «Орбіта» та «Мегалюкс», кафе «Stone street», друкарня «Сорока друк», ТОВ «Тегрос», та студія дизайну одягу Branch Текстиль.

ТОВ «Тегрос» – сімейна фірма засновниці ГО «Країна рівності та правди» Мамчак Юлії активно підтримує фронт, забезпечуючи діяльність навчального операторів БПЛА «West Guard Drones» дочірньої організації громадської організації «Країна рівності і правди», а також виготовляючи безкоштовний для військових тактичний одяг «West Guard» від початку повномасштабного вторгнення. ГО «КРП» виготовляє FPV-дрони з денно-нічними камерами та власною рамою. На комплектуючі до яких діє постійний збір. Щомісяця фірма ТОВ «Тегрос» віддає 15% прибутку на благодійні ініціативи, що є значним внеском у підтримку наших захисників.



Навчальний центр «West Guard Drones», заснований ГО «КРП», спеціалізується на підготовці та навчанні військових, надаючи необхідні навички та знання для ефективної служби. Підтримка цього центру сприяє підвищенню боєздатності наших військових та забезпеченню їх необхідним спорядженням.





Магазин цифрової техніки «Reset» у Тернополі, розташований за адресою вулиця Торговиця, 7, (на ринку, біля велосипедів). Він відомий своїм широким асортиментом мобільних телефонів, планшетів, комп’ютерів та аксесуарів. Власник магазину – Юрій Максименко, кум бійця штурмового підрозділу, підтримує кожен фронтовий збір штурмових підрозділів, в якому служать тернополяни. Заклад бере участь акцію “Задонать свою любов” та з 20 січня по 20 лютого від кожного проданого телефона та планшета донатять по 200 грн на забезпечення наших козаків, з кожного smart годинника та poverbanka – 100 грн.

«Мерсі» – мережа закладів швидкого харчування у нашому місті, яка відома своєю затишною атмосферою та неймовірно смачною кавою.



До Дня Святого Валентина «Мерсі» робить добру справу: 5 гривень з кожного проданого паніні буде спрямована на благодійність.

Ми щиро запрошуємо всіх тернополян завітати до закладів «Мерсі» – насолоджуйтеся смачною кавою та паніні, даруйте радість своїм близьким і водночас робіть добру справу.



Мережа закладів «Автопорт» у Тернополі відома своєю домашньою кухнею та підтримкою волонтерських ініціатив. Вони пропонують як обслуговування на місці, так і доставку страв. Особливо популярні їхні комплексні обіди, які подаються у робочі дні з 12:00 до 15:00. Заклади «Автопорт» відомі своїм великим вибором страв з тандиру, включаючи шашлик, ребра, домашню ковбасу, рибу та овочі, неймовірно смачна та різноманітна піца.

Окрім смачної їжі, «Автопорт» активно підтримує волонтерські проекти, демонструючи свою лояльність та допомогу спільноті. Процент від тижневої виручки закладу перераховується на проект «Задонать свою любов».

Ольга Сас — наша тернопільська дизайнерка, яка спеціалізується на створенні як традиційних весільних суконь, так і весільних суконь в етно-стилі, поєднуючи традиційні елементи національного одягу з сучасним дизайном. Важливими акцентами в етно-колекціях «Спадок» є плахти, жакети пояси та крайки, що надає кожному виробу унікальності та автентичності.



Ольга активно підтримує благодійні ініціативи, надаючи свої вироби для фотосесій дружин захисників та для аукціонів, спрямованих на допомогу фронту. Її участь у таких проектах допомагає зібрати кошти для підтримки наших військових та їхніх родин.



Її роботи можна знайти на офіційній сторінці в Facebook, де представлені останні колекції та інформація про майбутні події.

Від 12 лютого до 20 лютого 10 відсотків від продажу весільних суконь в шаурумі «Nevista» за адресою Площа героїв Євромайдану 7 донатись на забезпечення потреб наших тернопільських захисників.

Сімейна ресторація «Три Миколи» у Тернополі, розташована за адресою вулиця Торговиця, 1а, відома не лише своєю смачною кухнею та приємним інтер’єром, але й активною підтримкою українських військових та волонтерів.

Заклад названий на честь чоловіків сімʼї Дерецьких.

Найстарший Микола, служить у непростих умовах на передовій, роблячи все можливе для забезпечення своєї бригади. Його відданість та доброта викликають повагу та бажання допомагати.

Молодший Микола спрямовує значну частину свого заробітку на підтримку фронту, надаючи волонтерам усе необхідне та ніколи не відмовляючи у допомозі. У ресторані «Три Миколи» власник із задоволенням збирає відгуки від тих, хто відпочиває у його закладі, пишаючись своєю підтримкою захисників.

Юний Микола захоплюється спортом, зокрема акробатикою, джиу-джитсу, великим тенісом та картингом також не забуває вчитись, та є невід’ємною частиною цієї чудової родини.

Ресторан «Три Миколи» працює щодня з 11:00 до 23:00, пропонуючи гостям широкий асортимент страв традиційної української та європейської кухні.

До кінця лютого 10 процентів з кожного борщу та дерунів перераховуються на допомогу фронту.

Заклад «ЗОШ» – шаурма навої генерації, це любов і душа засновників снеків здорової їжі.

У ЗОШ готуються всі соуси власноруч, роблячи їх максимально натуральними. Асортимент ЗОШ налічує більше 8-ми видів шаурми (з куркою,з яловичиною, з овочами гриль, з фалафелем, сирна). Мʼясо готують у момент замовлення, без додаткових спецій. В них відсутні майонези і кетчупи, а соуси настільки смачні, що після них і не хочеться нічого жирного і хімічного. Післї шаурми ЗОШ нема печії, вона смакує діткам.

В меню також є бургери (котлети роблять за власними рецептами), хот-доги, салати, розбірна шаурма. Новинка закладу – Pizza, різноманітністю 20 видів. Кожен знайде в меню свою любов.

З 10.02-30.02 з кожної купленої тобою шаурми чи піци заклад перерахує 10 грн., щоб наші воїни зігрілися і відчули тепло у святкові дні. Приєднайся і ТИ .

7COFFEE — це мережа кав’ярень у Тернополі, яка активно підтримує волонтерські ініціативи та допомагає нашим захисникам. Вони мають дві локації: одна розташована на Театральному майдані, а інша — на бульварі Дмитра Вишневецького, поблизу Тернопільської загальноосвітньої школи №28.



7COFFEE пропонує широкий вибір кавових напоїв, включаючи еспресо, капучино, лате та багато інших. Бариста майстерно готують кожну чашку кави з найвищою увагою до деталей, щоб ви могли насолоджуватися найсмачнішими смаками кави.



Крім того, 7COFFEE активно підтримує волонтерські ініціативи, відраховуючи частину свого прибутку на допомогу фронту. Це робить її не лише місцем для смачної кави, але й важливим партнером у підтримці наших військових.



Завітайте до 7COFFEE, щоб насолодитися смачною кавою та підтримати наших захисників!





Заклад краси «КвітоЦентр» у Тернополі, розташований за адресою вулиця Збаразька, 16, відомий своїм широким асортиментом свіжих квітів, букетів та квіткових композицій. Він 23 РОКИ ДОПОМАГАЄ СКАЗАТИ НАЙГОЛОВНІШІ СЛОВА МОВОЮ КВІТІВ

У «КвітоЦентр» використовують виключно свіжі, дбайливо зібрані безпосередньо перед виконанням замовлення квіти.

Квіткові композиції збирають професійні, креативні флористи, які вкладають у кожен букет трішки своєї любові.

Власники закладу активно підтримують волонтерські ініціативи та є партнерами акції «Задонать свою любов». Подаруйте неповторні емоції своїй другій половинці до дня закоханих та зробіть внесок у допомогу фронту.

«КвітоЦентр» також пропонує послуги доставки квітів у межах міста та області, забезпечуючи зручність для своїх клієнтів.

Підтримуючи такі ініціативи, ви не лише даруєте радість своїм близьким, але й робите внесок у допомогу фронту.

Орбіта та Мегалюск — це бізнес колишнього спортсмена, футболіста, який зараз активно підтримує фронт. Він віддає частину доходів від продажу техніки на закупівлю деталей для виробництва дронів, що є важливим внеском у підтримку наших захисників.



Адреси:

• Орбіта: проспект Степана Бандери, 84, Тернопіль, Україна.

• Мегалюкс: вулиця Тарнавського, 1, Тернопіль, Україна.



Ці магазини не лише пропонують техніку для дому та офісу, але й активно долучаються до допомоги фронту, підтримуючи наших захисників. Якщо потрібно оновити домашній затишок – підтримай тих, хто підтримує фронт.

Фотоательє «Сорока» у Тернополі, розташоване за адресою вулиця Руська, 21, офіс 106, відоме своїми якісними послугами у сфері фотографії та поліграфії. Вони швидко та якісно виконують замовлення, оснащені сучасним обладнанням та фотозонами, що дозволяє робити якісні фотографії за короткий час. Серед послуг: оцифрування відеокасет, створення колажів, календарів, подарункових етикеток та інші дизайнерські роботи.



Швейна студія «Branch Textile» реалізує унікальний проекто «Вишитий спадок», який має на меті перетворити старовинну вишивку на сучасний, стильний і неповторний одяг. Їхнє завдання полягає в тому, щоб дати друге життя стародавнім виробам, перетворюючи їх на сучасні речі, які прикрашають щоденний гардероб. Використовуються ці вишиванки для волонтерських розіграшів та подяки тим людям, які роблять значний внесок в допомогу фронту. Цей проект є важливою частиною підтримки та пам’яті про національні традиції, що одночасно нагадує про героїзм наших захисників. Якщо ти хочеш бути особливою – відвідай студію пошиття. Що б створити неповторний власний стиль.



Майстерня реклами «Резонанс Медіа», розташована на бульварі Шевченка, 19, спеціалізується на виготовленні рекламно-сувенірної продукції, включаючи друк на футболках, горнятках, ручках, магнітах, значках та пазлах. Вони також займаються виготовленням вивісок та табличок, надають поліграфічні послуги та пропонують широкий спектр дизайнерських рішень. Від початку повномасштабного вторгнення в них особлива ціна для військових та волонтерів.



Акція «Задонать свою любов» є надзвичайно важливою, адже поєднує приємні традиції святкування Дня Святого Валентина з можливістю зробити вагомий внесок у допомогу нашим захисникам. Кожна придбана квітка тм одиниця техніки, кава чи тістечко – це не лише подарунок близьким, а й підтримка тих, хто боронить нашу країну. Спільними зусиллями бізнесу, волонтерів та небайдужих людей ми можемо забезпечити військових необхідним обладнанням та висловити їм нашу вдячність.

Кожен внесок у цю благодійну ініціативу допомагає нашим військовим! Запрошуємо інші компанії долучитися до акції, котра поновиться до дня весни та разом підтримати наших захисників.