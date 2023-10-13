Якби не вони, нашим Воїнам було б набагато важче. Якби не вони, хто зна, куди б дійшов наш ворог і скільки втрат ми би вже понесли. Вони працюють вдень і вночі, аби якомога більше прохань від наших Воїнів виконати якнайшвидше. Вони шукають, купують, збирають, готують, малюють… Вони роблять все, щоб наблизити нашу Перемогу над ворогом – росією. Волонтери – це найактивніша частина громадянського суспільства. Вони другі після військових.

Людмила Шидлюх, Юлія Мамчак, Мар’яна Король, Світлана Кальмановська, Андрій Безкоровайний, Інна Гайдамаха, Віталій Смола, Василь Романський, Роман Люлька, Лілія Войцеховська, Орислива Герасимчук, Людмила Герасимчук, Надія Дацій, Людмила Іванюк, Ірина Борщівська, Сергій Шидлюх, Олександр Василько, Василь Мамчак, Ярослав Каськів, Галина Мусієнко, Оксана Стецій, Марія Беднарчук, Надія Мариняк, Марія Тесліцька, Оксана Возняк, Андрій Дацко, Ярослав Равлик, Олег Луків, Денис Струмінський, Микита Лінивий, Гадзилішин Марія, Юрій Цікорський, Ірина Горошко, Роман та Петро Татарчуки, Галина Хорощак, Марія Свірська, Олена Воловець, Галина Нірода, Катерина Куриляк, волонтерські штаби шкіл 26 та 29, команда друку «Резонанс Медіа», Ірина Качанова та «СЮТ Станція юних техніків», ТНТУ ім. І. Пулюя і ще багато інших… Це лише частина тернополян, яких об’єднує волонтерська робота та громадська організація «Країна рівності і правда».

Засновниця організації Юлія Мамчак, розповідає, що ГО була заснована ще у 2018 році. І з моменту заснування організація надавала безкоштовну юридичну допомогу малозабезпеченим верствам населення. Пенсіонерам і тим, хто потрапив у складні життєві ситуації, незахищеним категоріям населення.

Коли настала повномасштабна війна, організація маючи юридичну особу, почала активно допомагати військовим – перевозити куплені ними автомобілі, техніку, оптику і багато всього іншого.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ми зосередили свою діяльність на допомозі усім тим, хто захищає нашу державу від загарбників. Ми допомагаємо нашим військовим закупівлею техніки, оптики, дронів, теплого одягу, ліків та іншими життєво необхідними речами, – розповідає Юлія Мамчак.

У лютому 2023 року волонтери спільно з партнерами створили навчальний центр операторів безпілотних літальних апаратів під назвою West Guard Drones, що безкоштовно навчає військовослужбовців мистецтву управління дронами та безпілотниками. Цим напрямком опікується співзасновник ГО Мар’яна Король.

Крім організації навчання, команда «Країна рівності і правди» береться виконувати чи не найбільш складні запити від тернополян та жителів області, які боронять Україну на фронті. Найчастіше хлопці просять антидрони, дрони та оптику. Пошуком та логістикою дронів займаються Андрій Безкоровайний та Роман Когут. Вони по всій Європі шукають нові та вживані дрони, перевіряють їх та організовують доставки в Україну.

Людмила Шидлюх з Іллінойса (США) та її донька Лана Кальмановські роблять дуже велику роботу, на них тримається організація найбільших заходів в США, – розповідає Юлія Мамчак.

Вона наш двигунчик. Людмила докладає надзусилля для збору коштів. Ми відправляємо сувеніри: розмальовані скриньки, вироби з бісеру, гільзи, підписані хлопцями прапори – все те, що може зацікавити небайдужих до долі України, тих, хто розуміє, що треба допомогти і хоче залишити собі пам’ять про допомогу. Неможливо оцінити те, наскільки вона допомагає – це неоціненно. Ми найважчі збори закривали, завдяки їй.

Надважливу місію виконують Василь Романський та Роман Люлька. Хлопці їдуть до наших військових на передову.

Перші їхні волонтерські поїздки почались ще у 2014 року. Перший виїзд на фронт був одразу після Майдану. Вони кожні декілька днів виїжджають на передову, де це найбільш потрібно, не дивлячись на небезпеку. Везуть техніку, спорядження, забирають машини для ремонту. Я не уявляю, що захисники робили б без них. Хлопці звідти приїжджають втомлені фізично та морально. Вони тримають ту важливу ланку, зв’язок із захисниками, – розповідає волонтерка.

З фронту військові назад передають цікаві речі, які волонтери згодом перетворюють у витвори мистецтв.

Все, чим можуть хлопці показати свою вдячність – нові сувеніри для нашого мінімузею. Трапляються дійсно цікаві, часом навіть, унікальні речі. Серед них навіть справжній джевелін, лом протиброневий, російські шеврони (був і шеврон Вагнера, ми передали його в Америку), – розповідає Юлія Мамчак.

За словами волонтерки, замовлення від військових, які знаходяться на першій лінії – в пріоритеті. А найважчим замовленням, яке потрібно було зібрати оперативно – був антидроновий засіб. Тоді ще люди не знали, що це, і вартував він 15 тисяч євро. Надзвичайно важко йшли збори, бо казали, що ці гроші можна використати більш ефективніше.

Але коли ми викупили і захисники та їхні родичі побачили настільки він рятує життя, їх почали викупляти масово. Я вважаю, що ми зробили не малий вклад в розвиток антидронової протидії, показавши, що це можливо та наскільки важливо, – каже Юлія. – Наші захисники дуже бережливо використовують ресурси волонтерів, вони дуже цінують підтримку. Найбільше дивує, що хлопці кажуть, може й нам треба, але може комусь більше треба.

Не менш важливу роботу у команді виконує Лілія Войцеховська. На її рахунку сотні зроблених окопних свічок та десятки розмальованих гільз, тубусів. Орислива Герасимчук з перших днів роботи організації розписує сувеніри, проводить майстеркласи з розпису сувенірів з фронту. Марія Гадзилішин виготовляє неймовірні вироби з натурального каміння. Марія Демянчук – вироби з бісеру. Дівчата залучають чимало дітей до підтримки військових.

Багато хто допомагає творчо. Безліч тендітних дівчат роблять важку фізичну роботу. Я не уявляю своєї команди без Людмили Іванюк. Це дружина військового Богдана. Вона організувала на базі школи в Петриках – пошиття кікомор та плетення сіток. Чудових, неймовірної якості. Сергій Шидлюк робить чудові вироби з металу. Неймовірні сувеніри, які потім реалізуються в Іллінойсі. Василь Мамчак займається напрямком авіарозробок та ремонтом безпілотників. Ярослав Каськів очолив напрям по розробці великих акумуляторі, типу Екофлоу. Його дітки малюють гільзи. Вся сім’я працює на Перемогу. Дівчата з Великої Березовиці – Галина Мусієнко, Осана Стецій, Марія Беднарчук, Надія Мариняк, Марія Тесліцька щопонеділка печуть такими неймовірними кількостями солодощі для воїнів. 8-10 напрямів закривають. Хлопці тішаться неймовірно, – розповідає про команду однодумців Юлія Мамчак.

Розповіла волонтерка, що не дуже масштабні замовлення, такі, як старлінки, форма, фліски, інструменти, лопати, вони перекривають власними коштами, без зборів. В більшості з прибутку власної фірми «Тегрос». Також громадська організація співпрацює з швейним цехом, де виготовляють одяг для військових під маркою West Guard. Раніше шили термобілизну, зараз форми та фліски, для яких закупляють тканину з Європи.

Коли потрібно зібрати для закупівлі дорогого приладу, команда оголошує збори в соціальних мережах (реквізити внизу матеріалу).

Якщо Ви відчуваєте, що можете і хочете долучитися до Перемоги і допомагати нашим Захисникам, для Вас обов’язково знайдеться робота.

Є бажання допомогти фізично, морально, часом, зусиллями, ідеями – ми завжди готові до співпраці, – наголошує Юлія Мамчак.

Як фінансово долучитись до допомоги військовим:

Приват, доларовий рахунок ГО “Країна рівності та правди”

USD UA573052990000026005043300099

Приват, євровий рахунок ГО “Країна рівності та правди”

EUR UA713052990000026004043300948

Гривня ГО Країна рівності та правди:

UA633052990000026002013301485

Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/5m5QuGMo53

Номер картки банки

5375 4112 0732 9041

Пейпел: julia.mamchak@gmail.com

Картка привату

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