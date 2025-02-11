44 окрема артилерійська бригада запрошує до своїх лав

Під час брифінгу позаштатний начальник рекрутингової групи 44 окремої артилерійської бригади майор Тарас Когут розповів про можливості проходження військової служби в цьому легендарному підрозділі Збройних Сил України.

Бригада була сформована у 2014 році та брала активну участь у боях за Донецький аеропорт, Світлодарську дугу, в обороні Києва, Чернігова, Макарова та інших населених пунктів. За мужність і героїзм підрозділ отримав почесну відзнаку «За мужність та відвагу» від Президента України. Нині військові бригади продовжують нищити ворога на Запорізькому, Харківському та Курському напрямках.

Бригада має відкриті вакансії для офіцерів, сержантів і солдатів. Зокрема, потрібні: Офіцери-психологи, командири взводів, начальники медпунктів; Оператори БПЛА, розвідники, навідники, кухарі, водії та інші фахівці.

Контракт можна укласти на 1 рік (для осіб 18-25 років) або на 3 роки і більше для інших категорій. Кандидати проходять співбесіду та психологічний відбір, після чого отримують рекомендаційний лист і повний супровід до прибуття у військову частину.

Якщо ви готові стати частиною 44 бригади та наблизити перемогу – приєднуйтесь!

Деталі можна дізнатися у рекрутинговій групі бригади або за номером 098 482 1003.