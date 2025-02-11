На тлі критичної ситуації на фронті, браку зброї та невиплат пораненим військовим і сім’ям загиблих, народні депутати ухвалили рішення, яке викликає щонайменше здивування. Вони підтримали законопроєкт №11392, що передбачає закупівлю двох старих атомних реакторів для Хмельницької АЕС. Витрати на цей проєкт уже зросли з 0,6 до 1,1 мільярда доларів, а загальна сума може сягнути 120 мільярдів гривень. Водночас будівництво може не завершитися через відсутність необхідних комплектуючих.

Серед депутатів, які підтримали цей законопроєкт, є представники Тернопільщини: Андрій Богданець, Ігор Василів, Людмила Марченко, Володимир Гевко, Іван Калаур та Іван Чайківський. Натомість Микола Люшняк утримався від голосування.

Журналісти та антикорупційні організації називають цю угоду корупційною аферою, що вигідна лише певним групам осіб. Володимир Ар’єв заявив, що цим голосуванням «узаконили мародерство», а Центр протидії корупції вказує, що кошти освоюватиме «Енергоатом», який неодноразово фігурував у корупційних скандалах. Також наголошується, що реактори працюють лише на російському ядерному паливі, що створює загрози енергетичній незалежності України.

За законопроєкт проголосували 269 депутатів, серед яких представники «Слуги народу», екс-ОПЗЖ, «Батьківщини», «За Майбутнє» та «Довіри». Ухвалення відбулося попри критику суспільства та експертів, які наголошують на більш нагальних потребах, зокрема у фінансуванні оборони.

Таке рішення ставить під сумнів пріоритети влади та викликає справедливе обурення суспільства.