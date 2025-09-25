Чортків знову у жалобі: на Щиті додому повернувся Михайло Холоднюк

Чортків’яни сьогодні, 25 вересня, вкотре навколішки зустрічають свого Героя — Холоднюка Михайла (1975 р.н.), який загинув під час бойових дій на Сумщині.

Михайло був родом із села Сосулівка. Після одруження він переїхав до Чорткова, де працював і створив свою сім’ю. Як справжній патріот, Михайло вступив до війська вже на перший день повномасштабного вторгнення — 26 лютого 2022 року. Він служив у складі 105 окремої бригади територіальної оборони, сумлінно виконуючи бойові завдання на різних напрямках фронту.

21 вересня 2025 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Лугівка на Сумщині, Михайло загинув внаслідок ворожої дронової атаки.

Герой залишився у пам’яті рідних: матері, дружині та доньці, які тепер несуть важку втрату.

Парастас за загиблим відбудеться сьогодні, 25 вересня, о 19:00 у рідному домі Михайла, по вул. Кульчицького, 20. Похорон відбудеться в п’ятницю, 26 вересня, о 13:00 в родинному домі, повідомляють у міській раді.

Вічна пам’ять Михайлу! Герої не вмирають!