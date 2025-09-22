Тернопільщина втратила героя: у бою за Україну загинув Холоднюк Михайло

Знову в Чорткові сумують і плачуть – у війні за Україну загинув наш земляк, воїн Збройних Сил України, головний сержант мінометної батареї Холоднюк Михайло Павлович (1975 р.н.). Його життя обірвалося 21 вересня 2025 року поблизу Лугівки на Сумщині внаслідок ворожої дронової атаки, повідомляють у міській раді.

Доброволець з перших днів війни

З перших днів повномасштабної війни Михайло добровільно став до лав Збройних Сил України. 26 лютого 2022 року він приєднався до Чортківської 105 окремої бригади територіальної оборони і віддано служив на різних напрямках фронту, виконуючи бойові завдання з великою відповідальністю.

Втрата для родини і громади

Удома його завжди чекатимуть дружина та донька. Чортківська громада втрачає ще одного Героя, який віддав своє життя за нашу свободу.

Герої не вмирають

Вічна пам’ять і слава герою, який навіки залишиться в наших серцях!