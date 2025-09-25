Юні митці Тернопільщини здобули визнання на премії імені Івана Марчука

24 вересня 2025 року у Тернопільському обласному художньому музеї відбулося урочисте нагородження лауреатів обласної премії імені Івана Марчука. Цього року на виставці були представлені 23 роботи юних митців із шести художніх шкіл області, і шляхом таємного голосування було обрано переможців у двох номінаціях.

У номінації «Живопис» перемогу здобула Зубрицька Єва, учениця Тернопільської художньої школи ім. М. Бойчука, за свою роботу «Літній ранок». В її творі втілено не лише майстерність, але й здатність передати атмосферу затишку та краси природи.

У номінації «Графіка» лауреаткою стала Софія Бабій, учениця Козівської початкової спеціалізованої школи мистецтв, яка представила роботу «Земля предків». Її графічне зображення відзначалося глибоким символізмом та візуальною силою, що відображає культурну спадщину та зв’язок з корінням рідного краю.

Обласна премія імені Івана Марчука була заснована у 2016 році на честь великого українського художника, народного художника України Івана Марчука. Премія присуджується дітям віком від 7 до 15 років, які продовжують мистецькі традиції Тернопільщини, зокрема в галузі образотворчого мистецтва.

Цей конкурс став важливою подією для юних художників області, дозволяючи їм не лише продемонструвати свої таланти, а й отримати визнання на обласному рівні.