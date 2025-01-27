Два дні він не дожив до свого 46-річчя, – на війні загинув Василь Чобот з Тернопільщини
Сумні звістки продовжують надходити до Васильковецької громади, повідомляє Чортківська районна державна адміністрація.
Своє імʼя в новітню історію боротьби з російським окупантом назавжди викарбував Василь ЧОБОТ, житель села Коцюбинці, 1979 року народження.
Воїн загинув 3 січня 2025 року поблизу населеного пункту Камʼянське Василівського району Запорізької області. Всього 2 дні він не дожив до свого 46-річчя.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.
Народжений в бою – буде жити вічно!