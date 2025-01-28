Кременецький культурний контекст
Художньо-аналітичний альманах «Кременецький культурний контекст» є міжнародним (українсько-польським) виданням, яке, маючи у складі редакційної ради багатьох відомих в Україні, Польщі та взагалі у світі науковців, письменників, художників, музикантів, творчим або життєвим способом, пов’язаних з стародавнім містечком Кременець, спеціалізується на аналітичному та художньому пізнанні світу.
Значне місце у редакційному портфелі займають матеріали польської культури, зокрема, стаття директорки Кременецького музею Юліуша Словацького Тамари Сеніної про епістолярну спадщину класика польської літератури. Актуальною для сьогодення була презентація книги польського дослідника Влодзімежа Вільчинського «Словник української культури», з якої читач може дізнатися багато цікавого про себе, бо це – погляд на Україну з боку, з польського боку.
Польський читач теж може знайти для себе цікавинки в статтях про Антонія Мальчевського, Томаша Падуру, прочитати актуальні вірші Юрія Завадського, Роберта Рибицького…
Електронний часопис, на відміну від паперового, має додаткові можливості, тож, читаючи статтю «Україна у піснях», можна усі ті пісні послухати і побачити. Редакція започаткувала цикл матеріалів «Пісня про моє місто», у якому вже прозвучали пісні про Тернопіль, Львів, Бердянськ, Жешув, Холм.
У журналу великі перспективи. Польсько-український історичний та культурний контекст, у якому волею долі опинився Кременець, розкриває горизонти для молодих і досвідчених, музикантів і академіків, художників і перекладачів.професор Олександр Глотов
Значне місце у редакційному портфелі займають матеріали польської культури, зокрема, стаття директорки Кременецького музею Юліуша Словацького Тамари Сеніної про епістолярну спадщину класика польської літератури. Актуальною для сьогодення була презентація книги польського дослідника Влодзімежа Вільчинського «Словник української культури», з якої читач може дізнатися багато цікавого про себе, бо це – погляд на Україну з боку, з польського боку.
Польський читач теж може знайти для себе цікавинки в статтях про Антонія Мальчевського, Томаша Падуру, прочитати актуальні вірші Юрія Завадського, Роберта Рибицького…
Електронний часопис, на відміну від паперового, має додаткові можливості, тож, читаючи статтю «Україна у піснях», можна усі ті пісні послухати і побачити. Редакція започаткувала цикл матеріалів «Пісня про моє місто», у якому вже прозвучали пісні про Тернопіль, Львів, Бердянськ, Жешув, Холм.
У журналу великі перспективи. Польсько-український історичний та культурний контекст, у якому волею долі опинився Кременець, розкриває горизонти для молодих і досвідчених, музикантів і академіків, художників і перекладачів.