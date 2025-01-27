У Чортківській лікарні протягом 2024 року з’явилося нового обладання на 5 млн.грн
У 2024 році Чортківська центральна міська лікарня поповнилась новим обладнанням. Частину придбали за кошти медичного закладу, а саме за 765 тисяч гривень. Ще чимало нових приладів вдалось отримати завдяки співпраці із благодійниками (вартість становить 3 млн 835 тис. грн). Повідомляють у міській раді.
Що лікарня придбала?
Газоаналізатор «Drager»
Синускоп/ларингоскоп (2 шт)
Центрифуга медична
Тонометр Icare ic100
Холтерівська система та реєстратор
Щілинна офтальмологічна лампа
Що отримали від благодійників?
Ультразвуковий апарат з доплером «Mindray»
Аналізатор біохімічний автоматичний
Гематологічний аналізатор
Інфузійна помпа
Монітори пацієнта (2 шт.)
Наркозно-дихальні апарати (4 шт.)
Рентгенівський апарат (1 шт.)
Система вентиляції легень (2 шт.)
Шприцева помпа
Щілинна офтальмологічна лампа