21:01 | 27.01.2025
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У Чортківській лікарні протягом 2024 року з’явилося нового обладання на 5 млн.грн

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У 2024 році Чортківська центральна міська лікарня поповнилась новим обладнанням. Частину придбали за кошти медичного закладу, а саме за 765 тисяч гривень. Ще чимало нових приладів вдалось отримати завдяки співпраці із благодійниками (вартість становить 3 млн 835 тис. грн). Повідомляють у міській раді.
Що лікарня придбала?
✔️ Газоаналізатор «Drager»
✔️ Синускоп/ларингоскоп (2 шт)
✔️ Центрифуга медична
✔️ Тонометр Icare ic100
✔️ Холтерівська система та реєстратор
✔️ Щілинна офтальмологічна лампа
Що отримали від благодійників?
✔️ Ультразвуковий апарат з доплером «Mindray»
✔️ Аналізатор біохімічний автоматичний
✔️ Гематологічний аналізатор
✔️ Інфузійна помпа
✔️ Монітори пацієнта (2 шт.)
✔️ Наркозно-дихальні апарати (4 шт.)
✔️ Рентгенівський апарат (1 шт.)
✔️ Система вентиляції легень (2 шт.)
✔️ Шприцева помпа
✔️ Щілинна офтальмологічна лампа

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