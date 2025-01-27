У Чортківській лікарні протягом 2024 року з’явилося нового обладання на 5 млн.грн

У 2024 році Чортківська центральна міська лікарня поповнилась новим обладнанням. Частину придбали за кошти медичного закладу, а саме за 765 тисяч гривень. Ще чимало нових приладів вдалось отримати завдяки співпраці із благодійниками (вартість становить 3 млн 835 тис. грн). Повідомляють у міській раді.