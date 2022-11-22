З 22 листопада на Тернопільщині новий графік відключення електроенергії

У зв’язку з критичною ситуацією в енергосистемі України внаслідок ракетних обстрілів, графік погодинних вимкнень споживачів в Тернопільській області діятиме цілодобово з 22 листопада.

ВАТ «Тернопільобленерго» опублікувало оновлений перелік трьох груп відключення електроенергії, доповнивши та зробивши його цілодобовим. Переглянути уточнені черги можна на офіційному сайті ВАТ «Тернопільобленерго».

Час відсутності електроенергії складатиме по 4 години, однак відключення відбуватимуться двічі на добу для кожної групи, – йдеться у повідомленні.

Даний графік діятиме за умов, що від диспетчера вищого рівня НЕК «Укренерго» не надходитиме вказівок на додаткові обмеження електропостачання.

Додатково інформацію про причини вимкнення можна переглянути на офіційному сайті ВАТ «Тернопільобленерго» в розділі «Аварійні відключення».

ДОДАТОК

до графіка погодинних вимкнень споживачів

з вказанням назви адміністративного району, населеного пункту та за необхідності назви вулиць № групи споживачів Адміністративний район Назва населеного пункту та/або вулиць 1 2 3 1 група Кременецький район м. Шумськ- вул. Гагаріна, Вілійська, Підгірна, Стадіонна, Набережна, Дружби, Ювілейна, Хмельницького, Озерна, Котляревського, Українська, площа Ринок, с. Бриків, Кононвиця, Обич, Хмелище, Чотирьохполівка, Жолобки, Круголець, Онишківці, Боложівка, Лози, Сураж, Ходаки, Рохманів, Вілія, Тетильківці, Новосілки, Людвищі, Білий Комин, ТОВ «Агаріс МікоУкраїна», Башківці, Тилявка, Одерадівка, Жолобки, Угорськ, Забара, Діброва, Довжок, Німеччина, Новостав, Биківці, Потуторів, Кордишів, Мирове, Шумбар, Цеценівка, Бірки, Соснівка, М. Садки, Васьківці, Залужжя, Кутянка, Руська Гута, Андрушівка, Переморівка, Зелений Дуб, Кути, Літовищі, М.Іловиця, В.Іловиця, Антонівці, Стіжок, Шумський ТБЗ, Базельки, Москалівка, Діброва, Гутисько, Лішники, В. Дедеркали, В.Садки, Вовківці, Мізюринці, Радошівка, Темногайці, В. Загайці, М. Загайці, Шумбар, Тури, Піщатинці, Матвіївці, Гриньківці, Підгайці, Темногайці, Кудлаївка 1 група Тернопільський район м. Бережани – вул.Червона, Тернопільська, Л. Українки, Хатки, Крушельницької, Загороди, Комарова, Маковея, Ватутіна, Лепких, Шептицького, Верхня, 8-го Березня, Козацька, Рогатинська, Західна, Топольна, Мечникова, Лисенка,Сонячна, Інститутська, Тиха, Зарайський Потік, Кошова, Ковпака, Довженка, Ковшевича, Підгірна, Стефаника, Цегельна, Нахімова, Коперника, Захарка, Жорниська, Штирнастівка, Сторожисько, Львівська, Гайова, Лісники Кемпінг,Гоголя, Левицького, Залісся, Вільховецька, Рурисько, П. Мирного, Джерельна, Площа Ринок, Руська, Тернопільська, Шевченка, Чорновола, І. Франка, Площа Незалежності, Замкова, Гімназійна, Валова, Мазепи, Кушніра, Кармелюка, Молодіжна, Котляревського, Кривоноса, Бічна, Зарічна, Тепла, С.Стрільців, Галицького, Шашкевича, Л.Українки, Привокзальна, Дружби, Золочівська, Корольова, Підкови, Замость, мікроГЕС, с. Рай – вул. Польова, Польова Бічна, Орлика, Раївська, с. Вільховець, Посухів, Рибники, Потутори, Жонівка, Вонсовичівка, Шибалин, Комарівка, Куропатники, Баранівка, .Божиків, Волощина, Ракове, Рибники, Тростянець, Молохів, Лози, Квіткове, Славятин, Діброва, Саранчуки, Базниківка, Гирвиця, Соколиця, Літятин, Вербів, Калинівка, Розсохи, Старий Вербів, Двірці, Стригунці, Рекшин, Поточани, Нараїв, Ліс, Станіславчик, Михальська, Висока Гора, Лани, Запусти, Чверті, Кулеби, Шайбівка, Лапшин, Жуків, Геновичі, Підлісне, Надрічне, Урмань, Пліхів, Краснопуща, Павлів, Рогачин, Куряни, Демня, Гутисько, Підвисоке, Волиця, Лісники, Мечищів, Діброва, Ближні Кути, Дальні Кути, Надорожнів, Лопак 1 група Тернопільський район м. Збараж – вул. Грушевського, Руданського, Горбачевського, Майбороди, Сковороди, 780-Річчя Збаража, Куліша, Гайдамацька, Симоненка, Роздольного, Шашкевича, Івасюка, Коцюбинського, Пушкіна, Бандери, Грушевського, Шолом-Алейхема, Січ. Стрільців, Лугова, Стуса, Л. Українки, Ломоносова, Заводська, Вишнівецького, Курбаса, Зелена, Яворницького, Крипякевича, Наливайка, Кармелюка, Н. Літописця, І.Франка, Котляревського, Миру, Низька, Оболоня, Клячківського, Білинських, Прашка, Шевченка, Хмельницького, Мирного, 22-го січня, В. Великого, Незалежності, Лугова, с. Новики, Колодно, Болязуби, Глинчуки, Добриводи, Іванчани, М. Березовиця, Кобилля, Хоми, Гніздичне, Тихівка, Н. Луб’янки, Синява, Синягівка, Розношенці, Красносільці, Олишківці, Витківці, Чорний Ліс, Зарубинці, Шимківці, Зарудечко, Мусорівці, Капустинецький Ліс, Заруддя, Решнівка, Діброва, Коханівка, Бабії, В. Раковець, М. Раковець, Ст. Вишнівець, Кохаруки, Гнидава, Коханівка, Бодаки, Лози, Котюжини, Дзвиняча, смт. Вишнівець, Бутин, Федьківці, Кинахівці, Ч. Раковець, В. Кунинець, М. Кунинець, Залісці, В. Вікнини, М. Вікнини, Кривчики, Ковалівка, Соловї, Під лісом, Максимівка, Грицівці, Кретівці, Стриївка, Максимівка (хатки), Гори Стриївецькі, Киданці, Романове Село, В. Луб’янки, Чагарі Збаразькі, Ліски, Н. Рогівець, Добромірка, Коршемки, Шили, Базаринці, Травневе, Глибочок, Капустинці, Залужжя, Івашкківці, Опрілівці, Чумалі, Чернихівці, Ст.Збараж, Охримівці, Верняки 1 група Тернопільський район м. Зборів – вул. Гоголя, Польова, Куклинці, Богуна, Дружби, Франка, Тернопільська, Загребелля, Верхня, Заозерна, Верхоставна, Сонячна, Стуса, Довженка, Зарічна, с. Ярчівці, Волосівка, Підгайчики, Млинівці, Метенів, Присівці, Коршилівці, Озерянка, Заруддя, Травотолоки, Погрібці, Калинівка, Йосипівка, Вільшанка, Ярчівці (тракторна), Красна, Чагарі, Футори, Коршилів, Лавриківці, Нестерівці, Кокутківці, Альбанівка, Підлісом, Чернехів, Плескевці, Носівці, Воробіївка, Серединці, Висипівці, Глядки, Цебрів, Курівці, Озерна – вул. Нове Село, Б. Хмельницького, Привокзальна, Шевченка, Молодіжна, Паркова, Княжа, Княжа Долина, Забрамська, Довга, Мала Безкупщина, Велика Безкупщина, Гагаріна, Германівка, Зарудка, Пріски, Осташівці, Данилівці, Богданівка, Білківці, Сировари, Яцківці, х. Озерна, Марущаки, Млинівці, Тустоголови, Кудобинці, Кабарівці, Манаїв, Гарбузів, Перепельники, Ніще, Івачів, Вовківці, Гукалівці, Тваримівка, Підлуковець, Оліїв, Білокриниця, Лопушани, Беримівці, Кудинівці, Жуківці, Мшана, Монилівка, Ярославичі, Білоголови, Бзовиця, Чистопади, Ратищі, Піщани, Гнидова, Дички, Нетерпинці, Носівці, Жабиня, Храбузна, Вірлів, Плісняни, Славна, Метенів, Хворостівка, Годів, Кальне, Розгадів, смт. Залізці, Мильно, Ренів, Манюки, Бліх, Загір я, Серетеччина, Петрівка, Новосілка, Гаї за Рудою, Гаї Розтоцькі, Підберезці, Серетець, Панасівка, Чорний Ліс, Загір’я, Нишківці, Ліщина, Ковтуни, Дерешівка, Мшанець, Вертелка, Манюки, Дітківці, Хоми, Кобзарівка, Іванківці, Малашівці, Підкобаси 1 група Тернопільський район смт. Козова – вул. Богуна, Заводська, І. Франка, Кам’яниха, Ольжича, Вітошинського, Стефаника, П. Думки, Чубинського, Мазепи, Наливайка, Мариновича, Довбуша, Ціалковського, Суворова, Чайківського, Лепкого, Вишиваного, Кармелюка, Паркова, Сонячна, П. Мирного, Березовського, Драгоманова, Грушевського, Шевченка, Коновальця, Весела, Козацька, Набережна, Пушкіна, с. Денисів, Ішків, Росоховатець, Купчинці, Яструбово, В. Ходачків, Веснівка, Замости, Дворище, Доли, Підліс, Драгоманівка, Гребелька, Почапинці, Драганівка, Забойки, Домаморичі, Вікторівка, Теофіпілка, Плоска, Плотича, Золота Слобода, Вівся, Йосипівка, Кальне, Щепанів, Дибще, Криве, Бонікова, Будова, Маковисько, Бартошівка, Геленків, Олесино, Уритва, Вимислівка, Будилів, Козівка, Сеньків, Ценів, Дуби, Мшанець, Осада, Корнеболото, Дмухівці, Медова, Слобідка, Городище, Покропивна, М. Плавуча, Глинна, В. Плавуча, Золочівка, Заберезки, Таурів, Окіп, Когутівка, Цицори, Грицайка, Надстав’я, Нетреба, Мазепівка, Горби, Млинці, Хрипки, смт. Козлів, Конюхи, Августівка, Хоробрів, Хоростець, Бишки, Потік, Ценів, Вибудів, Залісся, Сіножаті 1 група Тернопільський район м. Підгайці – вул. Т. Гунчака, Героїв УПА, Спасівська, Марцелівська, Гайдамацька, Спортивна, Нова, Молодіжна, Сонячна, М. Богуславки, Січ. Стрільців, Коновальця, І. Франка, Вузька, Б. Хмельницького, Барона Гірша, м-н Незалежності, Бережанська, Мічуріна, Гетьмана Мазепи, Мізерного Рена, Замкова, Злуки, Міцкевича, В. Стуса, Шептицького, Галицька, Юрдика, Горішня, с. Мирне, Угринів, Галич, Сільце, Нові Голгочі, Мозолівка, Леонти, Голєндра, Новосілка, Юстинівка, Марцелівка, Вербів, Голгочі, Волиця, Мужилів, Яблунівка, Угринів, Носів, Зарва, Мисколизи, Боків, Шумляни, Червень, Гнильче, Пановичі, Завалів, Середнє, Затурин, Поплави, Степове, Вага, Бронгалівка, Михайлівка, Новосілка, Почмайстрівка, Старе Місто, Білокриниця 1 група Чортківський район м. Бучач – вул. Галицька, І. Франка, Сонячна, Озерянська, Сагайдачного, Б. Хмельницького, Середня, Підгаєцька, О. Кобилянської, Гоголя, Космонавтів, Довбуша, Руська, Водна, Баштова, Рильського, Вузька, Св. Миколая, Торгова, Тернопільська, Івасюка, Назарука, Маковея, Гончара, Яремчука, Козацька, Стрілецька, Гайова, Балюка, Гайдамацька, Лисенка, Квітнева, Травнева, Сосюри, Вишнева, 1-го Грудня, Стефаника, Шкільна, Л. Українки, Лепкого, Молодіжна, Крушельницької, С. Бандери, Хвильова, Галицька, Шухевича, Дорошенка, Винниченка, Калинова, Теребовлянська, с. Добре Поле, Киданів, Нові Петликівці, Матеушівка,. Пушкарі, Зубрець, Порохова, Бариш, Гутишено, Баришка, Старі Петликівці, Переволока, Бобулинці, Осівці, Білявинці, Соколів, Возилів, Сновидів, смт. Золотий Потік, Костільники, Миколаївка, Губин, Скоморохи, Русилів, Космирин, Стінка, Набережне, Рублено, Жизномир, Сороки, Ліщанці, Язловець, Броварі, Передмістя, Новосілка, Дуліби, Жнибороди, Беремяни, Бариш, Вербятин, Зарваниця, Рукомиш, Підзамочок, Тисів, Озеряни, Трибухівці, Цвітова, Ріпинці, Помірці, Пишківці, Медведівці, Новоставці, Пилява, Мартинівка, Підлісся, Поперечки 1 група м.Тернопіль вул. Лучаківського, Просвіти, С.Будного 12-34, Громницького, Карпенка ((парні номера), 17-23), М.Кривоноса 1-11, Бережанська (непарні номера), Дружби, П.Орлика 1-3, Миру, Драгоманова 1-4, Мазепи, Тісна, Тбіліська, Петриківська, Виговського, І.Бриковича, І.Блажкевич 2-8, Н.Яремчука, Чумацька, Гжицьких, Надзбручанська 2, Степова, провулок Цегельний, Тролейбусна 9,9Б, Далека, Об’їзна 1, Тернопільська, Хліборобна, Яблунева, Підгірна,Урожайна, Покрови, Лісова, Болюха, Глибока Долина, Приміська, Яблунева, Золотогірська, Бенцаля, П.Батьківського, Михайлевича, Вишнева, Микулинецька, Микулинецька-бічна, Фестивальна, Молодіжна, Підлісна, С.Будного 4А, Шептицького, Торговиця, Білогірська, Колонтая 2,6, К.Острозького 28, Руська 2-8, Старий Поділ, Шашкевича 1-4, Паращука, Мирна, Проектна, Глибочанська, Калинова, Калинова бічна, Медобірна, Хутірська, Зарічна, Низинна, Вербова, Д.Галицького 2-16 (парні номера), Бандери 25-90, Героїв Крут 3-13, Довженка, Протасевича 2, Савури, Л.Українки 2Б 8-14,9А , Підволочиське шосе, Монастирського 44,46, Коновальця 5, Рєпіна 18, Польового, Канадська, Вітовського, Сірка, Самчука, Острозького 40-62, Перля, Живова 2,4,6, Оболоня, Тиха, Юрчака, Шкільна, Ярмуша, Голубовича, Студинського, Козацька, Гірняка, І.Гавдиди, Чернівецька, Винниченка, 1,3,5,7,9,11,13, Карпенка,1,3,5,7,9,11,13, Дружби,13, 15, 17, Миру,1,1в,2,3,4,4в, Юності,1,7,9а, Орлика,4,5, Макдоналдз, Кривоноса, 12, гуртожитки ЗУНУ вул. Львівська, ТОВ «Модуль ІТП», вул. Об’їзна – Метро, Об’їзна,29-Автосалон, Нова Пошта-Логістичний центр, ТОВ «Шредер» 2 група Кременецький район м. Кременець – вул. Шухевича, Відродження, Курчатова, Н. Грановського, Алея Підгірна, Дубенська, Дружби, Березова, П. Мирного, Піддівоча, Довга, Потік Ірва, Джерельна, Нова, Крейдяна, Ольжича, Стрілецька, Санаторійна, Гагаріна, О. Теліги, Ватутіна, Піщана, Огородова, Промислова, Б. Хмельницького, Куличівка, С. Петлюри, Льотчиків- Визволителів, Горбачова-5,5а,Мікрорайон-3 ,Березина, Вокзальна, Шевченка, Дубенська, Козацька, Шумська, Л. Українки, Миру, Платонової, Осовиця, Словацького, Драгоманова, Горького, Спортова, Коцюбинського, Самчука, Ліцейна, Харчука, І. Франка, Ст.Вали, Ст. Детюка, Ясна, Вишнівецька, Березина, Климова, Макова, Вербова, Шкільна, Садова, Замкова, М. Кривоноса, М. Грушевського, Грабівка, Ляшуки, Переліски, Сичівка І, Сичівка ІІ, Липовиця І, Липовиця ІІ, Корнії, Сільська, Гладка, Котляревського, Вивозова, Княжина, Вериківського, Глінки, Товстого, Ст. Детюка, Тиха, Зелена, Глибока, с. Чугалі, М. Зеблази, Рибча, В. Зеблази, Бонівка, Плоске, Катеринівка, Горинка, Кушлин, Іванківці, Шпиколоси, Колосова, Рудка, Двірець, Духів, Н. Кокорів, Ст. Кокорів, Підлісний, Романів Ліс, Підвисоке, Кучері, Міщани, Сіножаття, Корчунок, Снігорувеччина, Манівщина, Макоїди, Діброва, Дунаїв, х.Діброва, Зайці, Ст. Почаїв, Будки, Ст. Тараж, Лосятин, Борщівка, Комарин, Кітлиха, Неселів, Тихонець, Стадниця, Вільшанка, Попівці, Королівщина, Загадки, Богданівка, Весела, Бондарі, Затишшя І, Затишшя ІІ, Лідихів, Гниле Озеро, М.Лісовики, В.Лісовики, Красне, Двірники, Мальчишино, м. Почаїв – вул. Кременецька, Гуменці, Кутець, Лісова, Гоголя, Кіндратюки, Горлани, Бригадна, Плетянка, Лосятинська, Шалівка, Березини, Шкільна, Чайковського, Ст.Таражська, Вишнева, Липова, Паркова, Шевченка, Спортивна, Дорошенка, Радивилівська, Озерна, Волинська, с. В. Бережці, М. Бережці, Града, Крижі, Гаї, Кімната, Комарівка, Валігури, Куликів, Савчиці, Підгора, Березина, Мисики, Криж, Мокре, Гаврили, Зелене, Вірля, Чеховище, Розтоки, Лопушно, В. Горянка, Крутнів, Раславка, Лосятин, Ридомиль, Бобрівці, Сагани, Ст. Олексинець, Н. Олексинець, Млинівці, Бакоти, Очеретно, Устечко, Хотовиця, Башуки, М. Горянка, х. Переїздки, Івання, Коршилівка, Сапанів, Хотівка, Борочок, Шишки, Олексюки, Трачуки, Білокриниця, Лішня, Андруга, Веселівка, Фещуки 2 група Тернопільський район смт. Дружба, с. Воля, Струсів, Варваринці, Налужжя, Барнадівка, Різдвяне, Зубів, Заздрість, Конопківка, Ладичин, Дворіччя, смт. Микулинці – вул. Й.Сліпого, Грушевського, Б. Хмельницького, 8 Березня, І. Франка, Островського, Стуса, Набережна, Гагаріна, С. Бандери, Наливайка, 22 січня, Коновальця, Надрічна, Миру, Міцкевича, Андрущишиних, Поперечна, Мазепи, Шептицького, Галицького, Сагайдачного, Санаторна, Івасюка, Тернопільська, Калнишевського, Шевченка, Синчихіна, Садова, Галицька, ВАТ «Булат», с. Гниловоди, Сапова, Котузів 2 група Чортківський район смт. Гусятин – вул. Цехова, Наливайка, Пушкіна, Надзбручанська, Незалежності, Тернопільська, Привокзальна, Народницька, Куток, Хмельницького, Січинського, Робітнича, Тарнавського, Санаторна, м. Хоростків – вул. Незалежності, Вибранівська, Шевченка, Сагайдачного, Князя Володимира, Незалежності, Мазепи, Коротка, Лепкого, Шкільна, Голосна, Січинського, Загоринка, Чайковського, Грушевського, Польова, Січ. Стрільців, Івасюка, Весела, Чорновола, Ватутіна, Ювілейна, Коцюбинського, Мирна, Гагаріна, 17-го вересня , Лисенка, Дружби, Зелена, Шептицького, Кармелюка, Палія, Малишка, Франка, Л. Українки, Коновальця, Довга, Вузька, Висока, Сонячна, Кобилянської, Наливайка, Тайна, Тиха, Прибережна, Музейна, Комарова, Садова, с. Верхівці, Перемилів, Карашинці, Клювинці, Хлопівка, Увисла, Рудки, Сухостав, Яблунів, смт. Гримайлів с. Мала Лука, Вікно, Оленівка, Монастириха, П’ятихатки, Суходіл, Боднарівка, Троянівка, Сидорів, Шидлівці, м. Копичинці, с Оришківці, Корчаково, Майдан, Тудорів, Чагарі, Крогульці, Котівка, Коцюбинці, Чабарівка, Васильківці, Вільхівчик, Самолусківці, Личківці, Трибухівці, Нижбірок, Ст. Нижбірок, Крогулець, Мишівці, Целіїв, Мазурівка, Постолівка, Раштівці, М.Борки, Городниця, Сорока, Хлопівка, Волиця, Калагарівка, Стінка, Зелене, Красне, Паївка, Саджівки, Товсте 2 група Чортківський район м. Заліщики – вул. 40-років Перемоги, Д. Галицького, Залізнична, Коновальця, Стефаника, Грушевського, Шашкевича, Шевченка, Шухевича, В.Великого, Богуна, Франка, Б. Хмельницького, Філатова, Ольжича, Бандери, Миру, Сагайдачного, Наддністрянська, Козацька, Чорновола, Польова, Кооперативна, Незалежності, Подільська, Джерельна, с. Бедриківці, Добрівляни, Дзвиняч, Касперівці, Щитівці, Лисичники, Дуплиська, Блищанка, Ставки, Мишків, Городок, Кулаківці, Дунів, Виноградне, Зозулинці, Голігради, Винятинці, Новосілка, смт. Товсте с. Лисівці, Шипівці, Синьків, Колодрібка, Зозулинці, Богданівка, Слобідка, Буряківка, Кошилівці, Попівці, Устечко, Торське, Пруси, Нагіряни, Нирків, Поділля, Іване Золоте, Печорна, Зелений Гай, Торське, Ворвулинці, Гиньківці, Харитонівці, Бересток, Садки, Дорогичівка, Шутроминці, Литячі, Хмелева, Свершківці 2 група м.Тернопіль вул. Злуки, Галицька, Збаразька, Енергетична, Шота Руставелі, Фабрична, Лозовецька, Над Яром, Тарнавського, Л.Гузара, Захисників України, Лепкого, Київська, 15 Квітня, Бр.Бойчуків, Смакули, Яреми, Текстильна, Чубинського, Вербицького, Героїв Чорнобиля, Ю.Іллєнка, Репіна, Коновальця, Вагилевича, Броварна, пров. Броварний, Березова, Білецька, Вільхова, Гнатюка, Гніздовського, Головацького, Горбачевського, Ділова, За Рудкою, Кармелюка, Котляревського, Межова, Набережна, Наливайка, Нечая, Новий Світ, Новий Світ-бічна, Рівна, Теліги, Транспортна, Циганська, Ясна, Бродівська, Дубовецька, Д.Галицького, Бандери, Богуна, Глиняна, Героїв Крут, Мешковського, Довженка, Протасевича, Л.Українки, Довбуша, Піскова, Монастирського, Дорошенка, Малишка, Савури, Глибока, Підволочиське шосе, Чайковського, Стефаника, Польова, Дністрянського, Підкови, Пулюя, Деповська, Дівоча, пров.Дівочий, Сонячна, Новосонячна, Татарська, Нова, Шагайди, Шопена, Вояків дивізії «Галичина» 2-14, І.Франка, Торговиця, Замонастирського, Стецька, Стрімка, Шпитальна, Стадникової, Оболоня, Гайова, Чернівецька, Микулинецька, Штучна шкіра, «Вінітекс», «Вінісан», ТОВ «Юла», «Екер», «Інтенс», ЗАТ«Лілея», «Тернобудплюс», «Янтос» , «Надзбруччя», «Машинобудівний завод», ЗЗВ і БК, Екперементально-механічний завод, «Спеценерго», «Молода Гвардія», ПАТ«Топільче», ТОВ «САЮЗ», «Ірена», ВКП «Ватра», ТОВ «Люїзо», «Лотос риба», Епіцентр-К, Тяга, «Галичина Ласунка», Тернопільгазпостач, Промбаза, «Тернобудмеханізація», «Автобаза», «Стелар», ВАТ «Екор», Будіндустрія, УВТК «Тернопільбуд», «Галичина ласунка», Продбаза, Метінвест, Волхграніт, вул. Бродівська, Лук’яновича, Гріга 3 група Кременецький район м. Ланівці – вул. Пушкіна, Залізнична, Привокзальна, Квітнева, Набережна, Вишнівецька, Сагайдачного, Робітнича, Молодіжна, Миру, Богуна, Хлібна, Корольова, Заводська, Січ. Стрільців, Лугова, Тернопільська, Незалежності, Грушевського, Новосілка, Драгоманова, Листопадова, Л. Українки, Волинська, Шкільна, Берегова, Польова, Вишнева, Жовтнева, Садова, с.Нападівка, Борсуки, Борщівка, Буйгори, Юськівці, Михайлівка, Краснолука, Грибова, Волиця, Оришківці, Жирак, Куськівці, Бережанка, Білка, Мартишківці, Степ, Рулка, Синівці, Борсуки, В. Куськівці, Борщівка, Передмірка, Снігурівка, Манево, М. Снігурівка, Чайчинці, Вербовець, Лиса Гора, Помірки, Заболотні, Корчанівка, Шили, Влащинці, Соколівка, Вишгородок, Лопушне, Пахиня, Коржківці, Верещаки, Кутиски, Печірна, Буглів, Люленці, Ванжулів, Жуківці, Білка, Огризківці, Коростова, Мусоровеччина, Зелений Гай, Іванківці, Шушківці, Білозірка, М. Корначівка, Ванжулів, Москалівка, Плиска, Молотків 3 група Тернопільський район смт.Підволочиськ – вул. Д. Галицького, Тернопільська, Шептицького, Лисенка, Б. Хмельницького, Українська, Надзбручанська, Козацька, Шухевича, Наливайка, Л. Українки, Січ, Стрільців, 8 Березня, Кармелюка, Шевченка, Зелена, П. Мстислава, Корольова, Мазепи, М.Чурай, Сагайдачного, Кн.Володимира, Дорошенка с. Магдаліївка, Жеребки, Криве, Поплави, Городниця, Панасівка, Новосілка, Текліївка, Митниця, Маціївка, м.Скалат – вул. Грушевського, Крушельницької, Мазепи, Тернопільська, О.Вітер, Січ. Стрільців, Драгоманова, Кальнишевського, Шептицького, Бандери, Богуна, Стуса, Сонячна, Д. Галицького, Пулюя, Сагайдачного, Шашкевича, Л. Українки, Хмельницького, Стадіонна, Кривоноса, с. Лисиченці, Шельпаки, Козярі, Голошинці, Сухівці, Нове Село, Гнилички, Гнилиці, Кошляки, Терпелівка, Лозівка, Гущанки, Росохуватець, Супранівка, Коршилівка, Клебанівка, Шевченково, Староміщина, Дорофіївка, Мислова, Іванівка, Фащівка, Тарнаруда, Турівка, Рожиськ, Качанівка, Хмелиськ, Полупанівка, Ст. Скалат, Колодіївка, Зарубинці, Остап’є, Поділля, Хоптянка, Оріхове, Чернилівка, Качанівка, Пеньківці, Просівці, Воробіївка, Токи, Пальчинці, Щаснівка, Голотки 3 група Тернопільський район с. В. Гаї, Застінка, Кип’ячка, Товстолуг, Біла, Чистилів, Плотича, Івачів Долішній, Ігровиця, смт. Березовиця, Острів, Буцнів, Серединки, Байківці, Гаї Гречинські, М. Ходачків, смт. Бірки, с. Костянтинівка, Лозова, Курники, Стегніківці, Підгородне, Дубівці, Шляхтинці, Гаї Шевченківські, Петриків, Глибочок, Івачів Горішній, Довжанка, Анастазівка, Ступки, Смиківці, Дичків, Красівка, Грабовець, Білоскірка, Баворів, Застав’є, Прошова, Козівка, Смолянка, Теофіпівка, Цезарівка, Скоморохи, Мишковичі, В. Лука, Миролюбівка, Лучка, Настасів, Хатки, Йосипівка, Мар’янівка, Ангелівка, Романівка, Соборне 3 група Чортківський район м. Борщів – вул. Вовківська, Олімпійська, Пулюя, Заводська, К. Попович, Козацька, С. Крушельницької, Нагірна, Кут, Рубчакової, Я. Кондри, Шевченка, Січ. Стрільців, Нічлава, Промислова, Підлісна, Шухевича,С. Бандери, Івасюка , Нова, Гніздовського, Підвальна, Дорундяка, Мазепи, Л. Українки, В. Великого, Шафранюка, Чубинського, Л. Курбаса, Катукова, Черемшини, С. Бандери, Петлюри, Садова, Чорновола, Наливайка, Б. Хмельницького, Сковороди, Тичини, Винниченка, Підлісна, Верхрадського, Об’їздова, Грушевського, Франка, Довбуша, Кут, Нічлава, с. Висічка, Верхняківці, Висічка-дачі, Мушкатівка, Іванків, Турильче, Слобідка Мушкатівська, Більче Золоте, Олексинці, Глибочок, Шершенівка, Мушкарі, Міжгір’я, Вовківці, Сковятин, Шишківці, Сапогів, Кривче, Гермаківка, Нівра, Вербівка, Залуччя, Вигода, Турильче, Підпилип’я, Урожайне, Дзвинячка, Білівці, Панівці, Кудринці, Окопи, Трубчин, Боришківці, Латківці, Дзвенигород, Ів. Пусте, Збручанське, Залісся, Михайлівка, Гай, Оленівка, смт. М.-Подільська, Завалля, Борисівка, Худиківці, Зелене, Дністрове, Вільхівці, Озеряни, Тулин, Ланівці, Жилинці, Поруби, Залипи, Тересін, Пеньки, Борухи, Констанція, Пилатківці, Глубічок, Грабівці 3 група Чортківський район м. Монастириська – вул. В.Великого, Галицька, Гнатюка, Рідколісся, Січ. Стрільців, Коновальця, Миру, Добровідка, Савелівка, Олеша, Григорів, Ковалівка, Добриводи, Нова Гута, Горішня Слобідка, Швейків, Заставці, Велеснів, Дубенка, Залісся, Комарівка, Чехів, Бертники, Горигляди, Садове, Вістря, Вербка, Устя Зелене, Міжгіря, Тростянці, Красіїв, Задарів, Гранітне, Яргорів, Червоне, Лазарівка, Бобрівники, Криниця, Гончарівка, Зруб, Коропець, Коржова, Завадівка, Маркова, Високе, Горожанка, Підлісне 3 група Чортківський район м. Чортків – вул. Січинського, Маковея, Шеремети, Мельничука, В. Великого, Кадуб, С. Бандери, Коновальця, 16-Липня, Рильського, Довбуша, Огієнка, Тичини, Шухевича, масив Золотарка, Шевченка, Пулюя, Копичинецька, Теребовлянська, Весняна, Вітовського, Кармелюка, Сірка, Сагайдачного, Нова, Вишнева, Гагаріна, Кобилянської, Виговського, Садова, Лисенка, Гранична, Червоний Берег, Лісова, Бердо, Джерельна, Рудькова, Хмельницького, Молодіжна, Шептицького, Паркова, Драгоманова, Мазепи, Незалежності, Монастирська, Пігути, Пітушевського, Маньовського, Синенького, Котляревського, Наливайка, Водна, Палуботка, Орлика, Тудора, Тарнавського, смт. Заводське – вул. Паркова, Липники, Лісова, Млинки, Галицька, Спортивна, І. Франка, Ринок, Аптечна, Бандери, Гоголя, Хичія, Юрчинських, Млинарського, Глуха, Подільська, Галицька, Залізнична, Чортківська, Шопена, Замкова, Середня, Броварова, Київська, Мистецька, Січ.Стрільців, с. Угринь, Горішня Вигнанка, Переходи, Вигода, Залісся, Росохач, Сосулівка, Улашківці, Заболотівка, Жмиків, Салівка, Нагірянка, Ягільниця, Долина, Стара Ягільниця, Шульганівка, Марилівка, Кляштор, Капустинці, Милівці, Шманьківці, Шманьківчики, Пастуше, Добровидка, Давидківці, Тарнавка, Колиндяни, Малі Чорнокінці, Базар, Полівці, Палашівка, Криволука, Семінче, Товстеньке, Босири, Сокиринці, Зелена, Коцюбинчики, Кривеньке, Васильків, Пробіжна, Швайківці, Великі Чорнокінці, Воля Чорнокінецька, Гриньківці, Джурин, Слобідка-Джуринська, Білобожниця, Мазурівка, Калинівщина, Семаківці, Звиняч, Косів, Ромашівка, Ридодуби, Бичківці, Скородинці, Скомороше, Білий Потік, Біла, Свидова, Антонів, Мухавка 3 група м.Тернопіль вул. Злуки 53-59, Тарнавського, Л.Гузара, Захисників України, Лепкого, Київська, 15 Квітня, Симоненка, Курбаса, Д.Вишнівецького, В.Великого, Корольова, Купчинського, Стуса, Петлюри, Куліша, Морозенка, Бр.Бойчуків, Смакули, Теркурій-2 «Подоляни», ДНТП «Промінь», ВАТ «Оріон», Гоцульська, Бойківська, Лемківська, Самчука, Самчука бічна, К.Цісик 41, Коновальця 9-23, Галицька 56,58, Балея, Безкоровайного, пров. Тарнавського, 2,4,8, вул. Тарнавського,32,34,36,37,38, Куліша, 1,2,4, Симоненка,2

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