Хвилина мовчання на честь Дениса КУЗНЄЦОВА

Спелеолог, географ і мандрівник, Денис КУЗНЄЦОВ все життя досліджував таємниці підземного світу. Разом з побратимами він вивчав печеру Озерну, мріючи розширити її до 500 кілометрів.



Географія була його покликанням ще зі шкільної парти. Після університету він присвятив себе дослідженню рідного краю, став членом Клубу спелеологів “Поділля” і знав кожен куточок Тернопільщини.



У вересні 2022 року 45-річний Денис добровільно пішов захищати Україну, хоча мав право на відстрочку через стан здоров’я. “Буду захищати кожний сантиметр своєї землі”, – такими були його слова.



Командир зенітно-ракетного відділення загинув 10 червня 2023 року під час танкового обстрілу біля села Ольгівське на Запоріжжі.



За особисту мужність удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя». Похований на Алеї Слави Микулинецького кладовища в місті Тернополі.



У глибокій скорботі залишились дружина, мати та сестра, які бережуть світлу пам’ять про люблячого чоловіка, сина і брата.

Поділіться:









