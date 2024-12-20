12:59 | 20.12.2024
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Новини Тернополя 

У Тернополі відбудеться захід, який не має аналогів

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22 грудня в Тернополі відбудеться захід, який не має аналогів! Повідомляє тернопільська волонтерка Ольга Тимошенко,
Відвідайте в неділю благодійний футбольний матч та ярмарок і долучіться до збору на дрони для військових.

Прохання, прийти та підтримати волонтерів, гравців, ветеранів та військових. Ми прикладаємо багато зусиль, щоб організувати справді щось нове і феєричне!
Обіцяю, буде дуже цікаво та по братерськи.

Щира дяка організаторам, спонсорам та всім небайдужим, завдяки кому цей захід відбудеться!

Слава Героям російсько-української війни!
Слава Україні!

 

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