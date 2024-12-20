У Тернополі відбудеться захід, який не має аналогів

22 грудня в Тернополі відбудеться захід, який не має аналогів! Повідомляє тернопільська волонтерка Ольга Тимошенко,

Відвідайте в неділю благодійний футбольний матч та ярмарок і долучіться до збору на дрони для військових.

Прохання, прийти та підтримати волонтерів, гравців, ветеранів та військових. Ми прикладаємо багато зусиль, щоб організувати справді щось нове і феєричне!

Обіцяю, буде дуже цікаво та по братерськи.

Щира дяка організаторам, спонсорам та всім небайдужим, завдяки кому цей захід відбудеться!

Слава Героям російсько-української війни!

Слава Україні!