У Тернопільському храмі з’явилася аналой-проповідальниця у вигляді орла

У храмі Новомучеників українського народу УГКЦ в Тернополі з’явився новий аналой-проповідальниця для звіщення Євангелія та проповіді Слова Божого у вигляді орла (орел символізує св. ап. і єванг. Івана, якого ще називають Богословом-автора ІV. Євангелія, який зміг , завдяки особливому дару Св. Духа, досягнути найвищих висот та глибин Слова Божого, подібно до орла, який має здатність найвище підійматися до небесних висот).

Цей аналой буде пригадувати нам про те, Слово, яке лунає з звідси не є звичайним, але Божим Словом, яке є Словом Життя для усіх людей. Щира подяка п. Андрію Тирпичу (майстру) та усім нашим анонімним жертводавцям, – йдеться у дописі храму в мережі Фейсбук.