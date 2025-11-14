Пішла з життя волонтерка Олена Шевчук: Тернопільщина втратила людину, яка віддавала себе допомозі іншим

Втрата для громади: Померла волонтерка Олена Шевчук

Після боротьби з невиліковною хворобою пішла з життя наша чудова волонтерка, друг, чудова мама та дружина — Олена Шевчук, повідомляє Володимир Голоднюк.

“Цей світ вкотре показав свою несправедливість. Сьогодні ми втратили надзвичайну людину — добру, світлу, чесну, людяну й щиру. Вона була мамою, коханою, подругою і волонтеркою, яка завжди була готова прийти на допомогу”, — пише Лілія Кондрат, близька подруга Олени.

Волонтерка Олена Шевчук була незамінною частиною волонтерської спільноти. Вона активно допомагала, ще з часів початку війни в 2014 році, і завжди була готова відгукнутися на потреби інших. “Ми разом вчилися волонтерити в 2014. До неї завжди можна було звернутися, і вона завжди відгукувалася. У 2022 році, коли виникли проблеми з ліками, вона напакувала мені життєво важливий еутирокс. Це було безцінно”, — згадує Лілія.

Олена віддавала себе допомозі людям із повною самовідданістю. Її енергія та працьовитість не знали меж. “Вона горіла тим, аби допомагати людям, і робила це так самовіддано. Вона була такою енергійною і такою працьовитою”, — пише Лілія.

“Оленочко, так страшно говорити про тебе в минулому часі. Ти прикрашала цей світ собою. Шкода, що ти світила нам так мало тут, на землі. Світи нам тепер із неба, дорога”, — додає подруга, важко переживаючи втрату.

Олена залишила глибокий слід у серцях усіх, хто мав честь з нею працювати і бути знайомим. Вона була вірною підтримкою для всіх, хто звертався за допомогою, і навіть у найскладніші моменти ніколи не втрачала надії.

Сьогодні ми згадуємо цю прекрасну людину та молимося за її душу. Сил її донечці та чоловікові, щоб пережити цю непоправну втрату.

Пам’ять про Олену Шевчук житиме в серцях тих, хто знав її. Вічна їй пам’ять!