Майже рік вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Степан Рабада з Тернопільщини

– Чортківська військова адміністрація повідомляє, що ряди Небесного Воїнства поповнив ще один земляк. На жаль, маємо сумну новину для Гримайлівської громади — Степан Рабада, уродженець села Буцики, 1975 року народження, загинув під час виконання бойового завдання.

Степан з 29 грудня 2024 року вважався зниклим безвісти. Останній зв’язок з ним обірвався під час виконання бойового завдання поблизу Новоєлизаветівки у Покровському районі Донецької області. На жаль, після тривалих пошуків підтвердилася загибель героя. Відважний захисник залишив у своїй родині дружину та маленьку донечку.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та всім, хто знав і любив Степана.

Степан Рабада став ще одним героєм, який віддав своє життя за свободу і незалежність України. Його подвиг назавжди залишиться в серцях земляків.