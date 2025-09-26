01:10 | 27.09.2025
Майже рік вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Степан Рабада з Тернопільщини

– Чортківська військова адміністрація повідомляє, що ряди Небесного Воїнства поповнив ще один земляк. На жаль, маємо сумну новину для Гримайлівської громадиСтепан Рабада, уродженець села Буцики, 1975 року народження, загинув під час виконання бойового завдання.

Степан з 29 грудня 2024 року вважався зниклим безвісти. Останній зв’язок з ним обірвався під час виконання бойового завдання поблизу Новоєлизаветівки у Покровському районі Донецької області. На жаль, після тривалих пошуків підтвердилася загибель героя. Відважний захисник залишив у своїй родині дружину та маленьку донечку.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та всім, хто знав і любив Степана.  

Степан Рабада став ще одним героєм, який віддав своє життя за свободу і незалежність України. Його подвиг назавжди залишиться в серцях земляків.

