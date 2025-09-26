ВНЖ по трудовому договору в Украине: как получить и что нужно знать
Украина становится всё более привлекательной для иностранных специалистов: IT-экспертов, инженеров, преподавателей, строителей и других работников, которые хотят работать легально и официально. Один из самых надёжных путей легализации — получение вида на жительство (ВНЖ) на основании трудового договора.
В этой статье мы рассмотрим, кто имеет право на такой ВНЖ, какие документы нужны, как проходит процедура, и в чём важность юридического сопровождения.
Что такое ВНЖ по трудовому договору
Вид на жительство (ВНЖ) — это документ, который разрешает иностранцу проживать в Украине более 90 дней на законных основаниях. Если основанием для его выдачи является официальное трудоустройство, то он выдается на срок действия трудового договора (обычно 1 год) с возможностью продления.
Такой ВНЖ позволяет:
-
легально жить и работать в Украине;
-
арендовать жильё и открыть банковский счёт;
-
оформить ИНН;
-
подавать документы на ПМЖ в будущем;
-
не нарушать визовый режим и не выезжать каждые 90 дней.
Кто может претендовать на ВНЖ через трудоустройство
Получить ВНЖ на основании трудового договора может иностранец, который:
-
заключил контракт с украинским работодателем;
-
получил разрешение на трудоустройство от Центра занятости;
-
соответствует квалификационным требованиям для своей должности;
-
не имеет судимостей и нарушений миграционного законодательства;
-
находится в Украине на законных основаниях (например, по визе D-04).
Пошаговая процедура оформления
1. Получение разрешения на работу
Первый и ключевой шаг — работодатель должен подать заявление в Центр занятости и получить разрешение на трудоустройство иностранца. Этот документ выдается обычно на 1 год.
2. Получение визы типа D-04
Если вы находитесь за пределами Украины, необходимо получить визу D-04 в украинском консульстве. Она позволяет въехать в страну с целью оформления ВНЖ.
3. Заключение трудового договора
После получения разрешения работодатель и иностранец заключают официальный трудовой договор, который регистрируется.
4. Подача документов на ВНЖ
После приезда в Украину и подписания договора необходимо подать документы в миграционную службу в течение 90 дней с момента въезда по визе D-04.
Какие документы потребуются
-
Паспорт с нотариальным переводом;
-
Виза типа D-04 (если въезд был из-за рубежа);
-
Разрешение на трудоустройство;
-
Зарегистрированный трудовой договор;
-
Заявление на ВНЖ;
-
Медицинская справка;
-
Страховка;
-
Документы о временной регистрации места проживания;
-
Квитанция об оплате госпошлины.
Сроки и стоимость
-
Срок рассмотрения заявления: до 15 рабочих дней с момента подачи.
-
Срок действия ВНЖ: 1 год (можно продлить при продлении трудового договора).
-
При нарушении сроков подачи документов возможен штраф или отказ.
Какие ошибки допускают соискатели
-
Подписание трудового договора без разрешения на работу;
-
Ошибки в заполнении заявления;
-
Несвоевременная подача документов;
-
Отсутствие регистрации места проживания;
-
Предоставление поддельных или недействительных документов.
Эти ошибки могут привести к отказу в выдаче ВНЖ или даже депортации.
Почему важно юридическое сопровождение
Украинское иммиграционное законодательство требует точности и соблюдения сроков. Ошибки даже в одном документе могут стоить месяца ожидания и потери возможности легализации.
Опытный иммиграционный адвокат:
-
проверит все документы перед подачей;
-
поможет получить разрешение на работу;
-
обеспечит сопровождение в миграционной службе;
-
проконтролирует сроки подачи;
-
поможет избежать штрафов и отказов.
Хотите легально жить и работать в Украине?
Компания UIP Ukraine предоставляет профессиональную помощь в оформлении ВНЖ по трудовому договору
Если вы планируете трудоустроиться в Украине — не рискуйте самостоятельными ошибками. Доверьте процедуру опытной команде UIP Ukraine, чтобы сэкономить время, деньги и нервные клетки.