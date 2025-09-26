ВНЖ по трудовому договору в Украине: как получить и что нужно знать

Украина становится всё более привлекательной для иностранных специалистов: IT-экспертов, инженеров, преподавателей, строителей и других работников, которые хотят работать легально и официально. Один из самых надёжных путей легализации — получение вида на жительство (ВНЖ) на основании трудового договора.

В этой статье мы рассмотрим, кто имеет право на такой ВНЖ, какие документы нужны, как проходит процедура, и в чём важность юридического сопровождения.

Что такое ВНЖ по трудовому договору

Вид на жительство (ВНЖ) — это документ, который разрешает иностранцу проживать в Украине более 90 дней на законных основаниях. Если основанием для его выдачи является официальное трудоустройство, то он выдается на срок действия трудового договора (обычно 1 год) с возможностью продления.

Такой ВНЖ позволяет:

легально жить и работать в Украине;

арендовать жильё и открыть банковский счёт;

оформить ИНН;

подавать документы на ПМЖ в будущем;

не нарушать визовый режим и не выезжать каждые 90 дней.

Кто может претендовать на ВНЖ через трудоустройство

Получить ВНЖ на основании трудового договора может иностранец, который:

заключил контракт с украинским работодателем;

получил разрешение на трудоустройство от Центра занятости;

соответствует квалификационным требованиям для своей должности;

не имеет судимостей и нарушений миграционного законодательства;

находится в Украине на законных основаниях (например, по визе D-04).

Пошаговая процедура оформления

1. Получение разрешения на работу

Первый и ключевой шаг — работодатель должен подать заявление в Центр занятости и получить разрешение на трудоустройство иностранца. Этот документ выдается обычно на 1 год.

2. Получение визы типа D-04

Если вы находитесь за пределами Украины, необходимо получить визу D-04 в украинском консульстве. Она позволяет въехать в страну с целью оформления ВНЖ.

3. Заключение трудового договора

После получения разрешения работодатель и иностранец заключают официальный трудовой договор, который регистрируется.

4. Подача документов на ВНЖ

После приезда в Украину и подписания договора необходимо подать документы в миграционную службу в течение 90 дней с момента въезда по визе D-04.

Какие документы потребуются

Паспорт с нотариальным переводом;

Виза типа D-04 (если въезд был из-за рубежа);

Разрешение на трудоустройство;

Зарегистрированный трудовой договор;

Заявление на ВНЖ;

Медицинская справка;

Страховка;

Документы о временной регистрации места проживания;

Квитанция об оплате госпошлины.

Сроки и стоимость

Срок рассмотрения заявления: до 15 рабочих дней с момента подачи.

Срок действия ВНЖ: 1 год (можно продлить при продлении трудового договора).

При нарушении сроков подачи документов возможен штраф или отказ.

Какие ошибки допускают соискатели

Подписание трудового договора без разрешения на работу;

Ошибки в заполнении заявления;

Несвоевременная подача документов;

Отсутствие регистрации места проживания;

Предоставление поддельных или недействительных документов.

Эти ошибки могут привести к отказу в выдаче ВНЖ или даже депортации.

Почему важно юридическое сопровождение

Украинское иммиграционное законодательство требует точности и соблюдения сроков. Ошибки даже в одном документе могут стоить месяца ожидания и потери возможности легализации.

Опытный иммиграционный адвокат:

проверит все документы перед подачей;

поможет получить разрешение на работу;

обеспечит сопровождение в миграционной службе;

проконтролирует сроки подачи;

поможет избежать штрафов и отказов.

